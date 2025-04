Grupo João Santos paga 25% dos credores trabalhistas e quita dívida com todos os funcionários ativos

A- A+

O Grupo João Santos pagou nesta quinta-feira (3) mais de 2.400 credores trabalhistas, incluindo todos os funcionários ativos que tinham valores a receber. Com isso, 25% dos credores trabalhistas incluídos na Recuperação Judicial receberam integralmente seus créditos.



O montante total pago ultrapassa R$ 23 milhões. Ao honrar esse compromisso, o Grupo João Santos obedece ao calendário estabelecido pela Recuperação Judicial, homologada pela Justiça no início de fevereiro.





De acordo com os copresidentes do Grupo, Guilherme Rocha e Nivaldo Brayner, quitar as dívidas com os colaboradores ativos é um marco no processo de reconstrução, pela nova gestão, daquele que já foi o maior grupo empresarial do Norte Nordeste.

“Os credores que permaneceram como colaboradores ativos são fundamentais para o soerguimento do Grupo João Santos, pois acreditaram na continuidade das operações enquanto a empresa se reorganizava financeiramente, algo essencial para o sucesso do Plano de Recuperação Judicial”.

