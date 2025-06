A- A+

Alimentação Grupo Marilan anuncia novos produtos para a Unidade Iracema Fontana Garla, em Pernambuco Inaugurada em 2020, a fábrica estadual da empresa é responsável por abastecer o Norte e Nordeste com os produtos do grupo

A Unidade Iracema Fontana Garla, do Grupo Marilan, em Pernambuco, celebra cinco anos de operação com um quadro de 400 colaboradores diretos e quatro linhas de produção, além de uma capacidade total de 30 mil toneladas de biscoitos e três milhões de unidades de panetones/pascoattones por ano. Em 2024, o faturamento total da empresa no mercado nacional atingiu R$ 3 bilhões.

Inaugurada em 2020, a fábrica estadual da empresa é responsável por abastecer o Norte e Nordeste com os produtos do grupo. A planta tem uma área construída de 30 mil m², distribuídos em 250 mil m² de terreno.

Novidades

O diretor-presidente do Grupo Marilan, Rodrigo Garla, anunciou, nesta terça-feira (17), durante evento comemorativo com a presença de autoridades públicas e representantes do setor industrial, que a fábrica começará a produzir dois novos produtos: o Marilan Cream Cracker Nordeste e o Panettone Bello Forno, que se somam ao portfólio tradicional da companhia.

“Para o futuro, nossa expectativa é manter um ritmo consistente de crescimento, com a expansão da área construída, explorando novos segmentos e categorias de produtos, além de fortalecer ainda mais nossa presença no mercado”, afirmou o diretor-presidente.

Segundo Rodrigo Garla, a introdução dos novos produtos deve impactar positivamente a geração de empregos na unidade. Durante o pico sazonal de consumo de panetones, no segundo semestre, a expectativa é de um aumento de até 19% no quadro de colaboradores.

