Grupo Mateus abrirá unidade em Jaboatão dos Guararapes; serão criadas 300 vagas de emprego

O Grupo Mateus abrirá, no primeiro trimestre de 2024, a sua primeira unidade em Jaboatão dos Guararapes, na BR-101, no bairro de Cajueiro Seco, na Região Metropolitana do Recife.

O investimento ficará em torno de R$30 milhões. Ao longo do encontro com o prefeito do município, Mano Medeiros, o gerente de Expansão do Grupo Mateus, José Brito, comunicou que 90% das vagas de empregos diretos serão ocupadas pelos moradores da cidade de Jaboatão.

“Ficamos felizes em marcar presença numa cidade que tem um grande potencial de desenvolvimento e nossa meta é ampliar o número de unidades”, disse José Brito.

O grupo maranhense pretende expandir as unidades e chegar a 10 lojas em Pernambuco até o final do ano.

A área total do supermercado será de 22 mil m², com 11 mil m² de área construída.

O prefeito Mano Medeiros destacou a importância da cidade de Jaboatão estar na rota de ampliação do Grupo Mateus, e afirmou que a proposta é inovadora e amplia o mercado de trabalho para os profissionais jaboatonenses.

“É mais uma grande notícia que podemos anunciar e uma mostra do potencial econômico de Jaboatão”, destacou o prefeito.

