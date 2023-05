Grupo Mateus chega ao Recife e prevê a criação de 2,5 mil empregos diretos

A- A+

O Grupo Mateus, a maior rede varejista do Norte/Nordeste, está prestes a iniciar seu plano de investimentos e abertura de lojas na cidade do Recife.

Serão sete unidades espalhadas pela capital pernambucana, com a expectativa de gerar 2,5 mil empregos diretos, proporcionando mais de 350 vagas por loja.

O anúncio dessa expansão foi feito durante a visita do prefeito João Campos à sede da empresa, localizada no Maranhão, onde foi recebido pelo presidente do grupo, Ilson Mateus.

A primeira inauguração está programada para ocorrer em julho deste ano, na Avenida José Rufino, no Bairro de Areias.

As demais lojas serão instaladas nos bairros do Bongi, Santo Amaro e Guabiraba, além dos pontos adquiridos das lojas Big Bompreço nos bairros da Caxangá, Boa Viagem e Casa Forte.

As três últimas lojas serão do tipo conceito, com um perfil mais arrojado.

O prefeito João Campos expressou sua satisfação com o investimento do Grupo Mateus na cidade do Recife:

"É um prazer conhecer pessoalmente a magnitude da operação do Grupo Mateus, que trará 2,5 mil empregos para nossa cidade com a expansão de sua rede. Estou muito feliz em ver um grupo de origem nordestina, nossos vizinhos amigos do Maranhão, investindo em todo o Nordeste e garantindo uma grande expansão em nossa cidade, trazendo renda e oportunidades para os recifenses".

O fundador e presidente do Conselho Administrativo da empresa, Ilson Mateus, ressaltou a importância do Recife para o plano de expansão:

"A entrada no Recife é estratégica para nós avançarmos em Pernambuco e no Nordeste. Ao inaugurar sete lojas simultaneamente, vamos gerar cerca de 2,5 mil empregos diretos na cidade, sem mencionar os empregos indiretos. Tudo isso nos traz uma grande satisfação como empresa".

Para se aproximar dessa chegada ao Recife, o Grupo inaugurou uma sede administrativa na cidade. O mesmo processo foi realizado para apoiar a expansão em outros estados do Nordeste, com a instalação de escritórios em Salvador, Ceará e Teresina.

Paralelamente, a empresa implementou uma estrutura logística para acelerar o crescimento do negócio, com a abertura de mais dois Centros de Distribuição que já estão em funcionamento nas cidades de Cabo de Santo Agostinho-PE e Feira de Santana-BA. Ao todo, a empresa conta com 15 Centros de Distribuição.

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Joana Portela Florêncio, destacou os benefícios para a cidade com a chegada desse grande número de empregos diretos:

"A cidade se beneficia e a economia se fortalece com a expansão dessa rede no Recife, fazendo com que o consumo gere riquezas na cidade. A secretaria acompanhou e atendeu às necessidades da empresa, e a Prefeitura continua à disposição para proporcionar um ambiente favorável para que o negócio prospere ainda mais".

Investe Recife

O plano de ação da chegada do Grupo Mateus no Recife tem acompanhamento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação da Prefeitura, a partir do Investe Recife, unidade que atua com foco na captação de novos negócios e na melhoria do trabalho de quem empreende no Recife.

Todo o planejamento, o acompanhamento de obras, processos de liberação de licenças, entre outras medidas, são trabalhados em diálogo permanente com o Investe Recife.

O Grupo Mateus

O Grupo Mateus figura hoje no mercado como a maior rede varejista do Norte/Nordeste e a quarta maior empresa de varejo alimentar do Brasil.

Presente nos estados do Maranhão, Pará, Piauí, Ceará, Bahia, Pernambuco, Sergipe, Alagoas e Paraíba, a empresa atua com operações no varejo de supermercados, atacarejo (“cash and carry”), atacado, móveis e eletrodomésticos, indústria de panificação, central de fatiamento e porcionamento.

Uma história de sucesso que teve início com o trabalho incansável de um engraxate, ex-torneiro mecânico, garimpeiro e vendedor de cachaça nascido em Imperatriz, interior do Maranhão.

O ano era 1986, quando Ilson Mateus abriu uma pequena mercearia com apenas 50 m² na cidade de Balsas, no Maranhão. Seria o começo de uma história de 35 anos marcada pela sua visão empreendedora e trabalho incansável de uma equipe que hoje já ultrapassa os 47 mil colaboradores.

Presente em 98 cidades, atualmente, o Grupo Mateus possui 238 lojas em operação, sendo 70 de varejo, 62 de atacarejo e 106 de eletro. Por estado, são 130 lojas no Maranhão, 75 no Pará, 13 no Piauí, 6 no Ceará, 2 em Alagoas, 6 na Bahia, 4 na Paraíba, 1 em Sergipe e 1 em Pernambuco.

