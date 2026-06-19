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PERNAMBUCO Grupo Mateus passa a operar como Novo Atacarejo em Pernambuco; funcionamento não será interrompido Grupo Mateus chegou a Pernambuco em 2021, em Petrolina, no Sertão, e se expandiu por todo o estado, totalizando 51 unidades

As 51 unidades do Grupo Mateus em Pernambuco vão passar a operar sob a bandeira do Novo Atacarejo. A medida já está válida a partir desta sexta-feira (19), de acordo com a empresa, e consistirá na troca de fachadas e nomenclatura. O funcionamento não será interrompido e as lojas seguirão abertas normalmente.

O Grupo Mateus chegou a Pernambuco em 2021, em Petrolina, no Sertão. Na Região Metropolitana do Recife (RMR), a primeira inauguração foi em 2023. As aberturas das unidades, inclusive, geraram grande repercussão por conta das longas filas, procura por melhores ofertas e até show de João Gomes, garoto propaganda da marca, em Olinda. Além da capital, com 12 unidades, o Grande Recife possui outras 20 unidades, em Olinda e Paulista.

As lojas, que atualmente são chamadas de Mix Mateus, voltadas para compra em atacado, vão passar a operar como Novo Atacarejo. Já o Mateus Hiper Casa Forte, na Zona Norte do Recife, que atende o varejo, vai se chamar Novo Atacarejo Mercado, uma nova marca de hipermercado.

Lojas do Grupo Mateus vão passar a se chamar Melissa Fernandes/Folha de Pernambuco

A mudança vai valer ainda para as franquias do Grupo Mateus nos estados de Alagoas, que tem cinco unidades, e Paraíba, com 11. As lojas, de acordo com a empresa, já eram geridas pelo Novo Atacarejo desde julho de 2025, e a decisão de unificar a operação sob uma única bandeira é de fortalecer a marca.

"A companhia avalia que a medida fortalecerá o posicionamento competitivo da operação no Nordeste, ampliará a clareza da proposta de valor para os clientes e contribuirá para ganhos de eficiência operacional e de escala. A gestão das operações nos três estados permanece sob a liderança da equipe do Novo Atacarejo, sem interrupção das atividades comerciais", afirmou o Grupo Mateus, por meio de nota.



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