Grupo Morada oferece vagas de emprego em Pernambuco; saiba como se candidatar

Interessados em cargos de gerente comercial, consultor de atendimento, cerimonialista, assistente de backoffice e vendedor externo podem se candidatar a vagas de empregos ofertados pelo Grupo Morada, responsável pelas marcas Morada da Paz, Morada da Paz Essencial - Assistência Funeral e Morada da Paz Pet. O grupo também forma banco de talentos para pessoas com deficiência.

As inscrições devem ser feitas no site do Morada da Paz, no qual também é possível conferir outros detalhes sobre as vagas oferecidas, além dos requisitos e cadastro de currículos.

Após as inscrições on-line, os currículos serão analisados e os candidatos serão convocados a continuar na seleção, com duração de 20 a 30 dias.

De acordo com o coordenador de Recrutamento e Seleção do Grupo Morada, Bruno Silva, “empatia e acolhimento são as principais características de quem deseja fazer parte da empresa”.

Pofissionais contratados terão os seguintes benefícios:



- Vale-transporte;

- vale-alimentação;

- plano de saúde;

- plano odontológico;

- equipe de apoio psicológico;

- licença-maternidade/paternidade estendida.

Segundo o grupo, estes são os salários ofertados para as vagas das unidades em Pernambuco:

Assistente de Backoffice: R$ 2.265,93

Cerimonialista: R$ 2.616,26

Consultor de Atendimento Sênior: R$ 2.265,93

Gerente comercial: R$ 7.297,45 (fixo) + Variável

Vendedor externo: R$ 1.328,30 + Variável

