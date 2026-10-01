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Parceria Grupo Muffato, do Paraná, amplia participação na rede de atacarejo Assaí Cade, órgão que regula a concorrência no país, aprovou a aquisião de 12% das ações da varejista

O Grupo Muffato, que opera a rede de atacarejo Max Atacadista, vai aumentar sua posição no capital da rede varejista Assaí. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), órgão que regula a concorrência no Brasil, aprovou a aquisição de 12,0134% das ações ordinárias do Assaí pelos fundos Snapper Rocks Strategy FIA, WHG Apache FIA, Exitus FIM Crédito Privado, ligados à família Muffato.

A decisão do Cade fundamentou-se no caráter financeiro da operação (as ações foram compradas no mercado), na manutenção da independência operacional dos dois os grupos, e em poderes políticos limitados aos Muffato decorrentes da participação minoritária.

O aumento da participação do grupo Muffato no Assaí ocorreu de forma gradual, via mercado financeiro. Em novembro de 2025, a fatia reunida pelos fundos associados aos empresários Ederson e Everton Muffato era de 4,91%. Nos meses seguintes, as compras de ações aumentaram a participação para 11,206121% em ações detidas diretamente pelos fundos Snapper Rocks FIA e WHG Apache FIA.

Compra via mercado financeiro

Ao contabilizar as ações de Everton Muffato, as posições do fundo Exitus FIM e contratos de derivativos pendentes, a exposição total atinge 12,0134%. Como a operação não derivou de uma venda direta feita pelo Assaí, não há injeção de recursos no caixa da companhia.

O Cade levou sete meses para aprovar a compra desde que a posição de compra foi montada pelo Muffato. Os empresários do Grupo Muffato, através do Max Atacadista, vem ampliando sua atuação em São Paulo desde a compra de 16 lojas do Makro em 2023, intensificando a concorrência direta com o Assaí na região. O Fato Relevante foi divulgado pela Sendas Distribuidora S.A. (controladora do Assaí) na noite de ontem informa que a aprovação ocorreu sem restrições pela Superintendência-Geral do CADE (SG/Cade).

O Grupo Muffato foi criado em 1974 na cidade de Cascavel, no Paraná. O negócio foi iniciado com um pequeno armazém montado por José Carlos Muffato (conhecido como Tito Muffato), junto com Pedro Muffato e Hermínio Bento Vieira. Os proprioetários aproveitaram a construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu para expandir suas operações para Foz do Iguaçu e outras cidades da região. Após a morte de Tito Muffato. em 1996, seus filhos assumiram a gestão e transformaram a empresa em um dos maiores conglomerados varejistas do país.

O Grupo Muffato ocupa a sexta posição no ranking da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), em 2026, com um faturamento de R$ 20,35 bilhões referente ao ano anterior. Já o Assaí está na segunda posição, com um faturamento de R$ 84,7 bilhões. O Carrefour é o primeiro colocado, com um faturamento de R$ 123,5 bilhões.

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