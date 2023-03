Grupo Opty faz aquisição, em Pernambuco, do SEOPE

A- A+

Considerado como maior grupo de atendimento oftalmológico da América Latina, com 27 marcas, 85 unidades, cerca de 3 mil colaboradores e 1,4 mil médicos oftalmologistas, o Opty aumentou sua presença em Pernambuco com uma nova aquisição, o Serviço Oftalmológico de Pernambuco (SEOPE). A compra envolve quatro unidades localizadas no Recife, Olinda e Jaboatão dos Guararapes. É a quarta associação com clínicas em Pernambuco. A primeira foi com a Oftalmax e, em seguida, o Visão Center, ambos no Recife. Posteriormente com a Íris Oftalmo, em Caruaru, no agreste pernambucano.



“É com imensa alegria que o Grupo Opty amplia a presença em Pernambuco por meio da associação com o SEOPE, uma rede já consolidada, que abrange toda a região Metropolitana do Recife. Essa parceria contribui para que o grupo ofereça maior acessibilidade aos pacientes no Estado, totalizando 13 unidades, com o diferencial que SEOPE atende pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e abre portas para um novo perfil socioeconômico em locais que ainda não estávamos presentes. Além disso, há um programa de residência e fellow oferecendo oportunidade para os médicos e maior capilaridade no estado”, contou Amaury Guerrero, CEO do Grupo Opty.



De acordo com o sócio do SEOPE, Pedro Gondim, a transação marca um momento especial na história do SEOPE e representa um novo capítulo na jornada de crescimento. “Acreditamos que a nossa associação ao Grupo Opty irá multiplicar as oportunidades aos nossos colaboradores e prestadores de serviços médicos, além de continuar oferecendo um serviço de excelência aos nossos pacientes”, disse Pedro Gondim, sócio do SEOPE.



CRESCIMENTO

Com um modelo de gestão associativa, os planos de crescimento da Opty se consolidam em todo o território nacional. Para a rede, isso facilita o ganho em escala e o acesso às tecnologias de alto custo, preservando a prática da oftalmologia humanizada e oferecendo aos pacientes tratamentos e serviços de última geração. Nesse formato, o médico mantém sua participação nas decisões estratégicas e, ao mesmo tempo, o foco no exercício da medicina e no relacionamento com os pacientes.



“Construímos um grupo bem estruturado nos últimos anos, por meio de um modelo de negócios que valoriza a gestão compartilhada permitindo um crescimento sustentável e equilibrado de clínicas e hospitais de oftalmologia frente aos desafios do mercado. Nossas prioridades estão na atração de médicos de qualidade e reputação, sempre respeitando as diferenças culturais”, comenta Amaury Guerrero.





. Serviço Oftalmológico de Pernambuco (SEOPE)

Central de atendimento - (81) 3198-1900 / 3423-4166

Whatsapp - (81) 3198-1900

Unidades:

Unidade Recife - R. Antônio Gomes de Freitas, 191 - Ilha do Leite, Recife (PE)

Unidade Recife SUS - R. Antônio Gomes de Freitas, nº 131, Ilha do Leite, Recife (PE)

Unidade Olinda - Av. Dr. José Augusto Moreira, 1745 - Casa Caiada, Olinda (PE)

Unidade Jaboatão dos Guararapes: Rua Silvia Ferreira, 14 - Piedade, Jaboatão dos Guararapes (PE)





