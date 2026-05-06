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Finanças Grupo Pão de Açúcar conclui renegociação de dívida e melhora perfil financeiro Acordo com credores reduz endividamento, alivia caixa e fortalece plano de recuperação

O Grupo Pão de Açúcar (GPA) concluiu a renegociação de sua dívida no âmbito do processo de recuperação extrajudicial, com adesão de 57% dos credores não operacionais, percentual superior ao mínimo legal. O acordo representa uma reestruturação relevante no perfil da dívida da companhia, com impacto direto na redução do endividamento e no aumento da previsibilidade financeira.

Entre os principais pontos da operação estão dois anos de carência para pagamento, alongamento do prazo médio da dívida em mais de quatro anos e redução do custo financeiro. A renegociação também resultou na diminuição de mais de R$ 2 bilhões no endividamento e na redução de mais de R$ 4 bilhões na pressão de caixa nos próximos anos.

Segundo o vice-presidente financeiro e CFO do GPA, Pedro Albuquerque, a conclusão do acordo em curto prazo reforça a confiança dos credores na empresa.

“Mesmo em um ambiente de mercado desafiador, concluímos o acordo em menos de 60 dias após o protocolo da recuperação extrajudicial, o que reforça a confiança dos credores na solidez da operação e no plano de transformação do GPA”, afirmou.

Com a nova estrutura, o GPA passa a operar com maior equilíbrio financeiro, criando condições para avançar em suas prioridades estratégicas, com foco em rentabilidade, eficiência e crescimento sustentável.

O CEO da companhia, Alexandre Santoro, destacou que a renegociação faz parte de um processo mais amplo de reestruturação.

“A nova estrutura de capital é um passo importante dentro de uma transformação mais ampla que estamos conduzindo, com foco na redução de passivos e na recuperação consistente da rentabilidade”, disse.

Durante todo o processo, a empresa manteve suas operações em plena normalidade em mais de 700 lojas, sem impacto no abastecimento ou na relação com fornecedores e parceiros comerciais.

A execução do plano segue apoiada por uma equipe executiva fortalecida, com lideranças nas áreas de finanças, operações, comercial, logística e gestão de pessoas. Com a liquidez preservada após a renegociação, o GPA afirma que seguirá focado na expansão das margens operacionais, no crescimento das vendas e na redução dos passivos remanescentes.

“Entramos em um novo ciclo com uma base financeira mais sólida, maior capacidade de execução e confiança na evolução consistente dos resultados nos próximos anos”, concluiu Santoro.

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