Grupo Pão de Açúcar é ultrapassado por rede mineira entre os maiores supermercados do país

O ranking dos maiores supermercados do país, este ano, trouxe uma novidade. O Pão de Açúcar, de São Paulo, perdeu o posto de quarta maior rede para o mineiro Supermercados BH, fundado pelo empresário Pedro Lourenço, em 1996. O levantamento mostrou que o Carrefour, de São Paulo, continuou ocupando o primeiro lugar com faturamento de R$ 120,5 bilhões, em 2024, e o Assaí, grupo de atacarejo paulista, se consolidou no segundo lugar com faturamento de R$ 80,5 bilhões.

“Os resultados deste ano reforçam nossa importância estratégica, destacando a força e a capacidade de crescimento contínuo de um setor vital para a economia e para a população brasileira”, afirmou em nota João Galassi, presidente da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS), que elabora o ranking em parceria com a NielsenIQ.

No terceiro lugar do levantamento aparece o Grupo Mateus, do Maranhão, que no ano passado ocupou a mesma posição. O Mateus faturou R$ 36,3 bilhões em 2024.

A novidade foi a troca de posições entre Pão de Açúcar e o BH, que no ranking do ano passado ocupavam a quarta e quinta posição, que se inverterem este ano. Com faturamento de R$ 21,2 bilhões, o BH superou o Pão de Açúcar, que teve faturamento de R$ 20 bilhões.

O BH é a maior rede de supermercados de Minas. Atua onde há poucas unidades de grandes redes e seus principais concorrentes são os 'mercadinhos'. A vantagem do BH é que ele tem escala e pode negociar preços melhores com seus fornecedores. Seu controlador, Pedro Lourenço, recentemente ganhou destaque também por se tornar dono do time do Cruzeiro, que se tornou uma Sociedade Anônima de Futebol (SAF).

Já o Pão de Açúcar vem passando por um período de reestruturação financeira desde 2022. O GPA vendeu sua sede administrativa e sua rede de postos de gasolina e arrecadou cerca de R$ 2 bilhões. Focou na rede de proximidade Pão de Açúcar Um Minuto, formato que vinha sendo mais utilizado pelos concorrentes, e reforçou seu e-commerce, com atenção para a qualidade nas entregas.

Setor equivale a 9% do PIB

Os números da Abras mostram que o faturamento toal das redes supermercadistas, em 2024, alcançou R$ 1,067 trilhão, considerando todos os formatos de operação — de atacarejos, minimercados, e-commerce, lojas de conveniência e hortifrutis. O valor equivale a 9,12% do Produto Interno Bruto (PIB) do país.

Os supermercados também seguem como grandes geradores de emprego: são mais de 9 milhões de postos diretos e indiretos no país. O número de lojas cresceu 2,3% no período, passando de 414.663 para 424.120 unidades, que recebem diariamente cerca de 30 milhões de consumidores.

Com juros mais altos e alimentos mais caros, a expectativa para o crescimento dos supermercados em 2025 é de 2,70%, segundo a Abras. Em 2024, o crescimento do setor foi de 3,72%.

