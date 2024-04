A- A+

Veículos elétricos Grupo Parvi inaugura quatro novas lojas em Pernambuco Vão receber as novas unidades as cidades de Caruaru e Olinda, no Grande Recife e os bairros de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes e Afogados, no Recife

O Grupo Parvi, responsável pela gestão de unidades da BYD em Pernambuco, Paraíba, Amazonas, Bahia e Roraima, vai inaugurar, neste semestre, mais quatro lojas da companhia no Estado. Vão receber as novas unidades as cidades de Caruaru, no Agreste pernambucano; Olinda, no Grande Recife e os bairros de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes e Afogados, na Zona Oeste do Recife.

De acordo com dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), as vendas de carros elétricos no Brasil atingiram um recorde em janeiro de 2024, com mais de 12 mil veículos emplacados. Isso representa um aumento de 167% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando foram emplacados 4.503 veículos.

Em 2023, o crescimento do setor foi superior a 50% em todas as regiões do país, e no Nordeste esse crescimento chegou a impressionantes 91%.

Segundo dados da ABVE, o aumento nas vendas no Nordeste foi impulsionado principalmente pelas cidades de Maceió, com um aumento de 192%, Fortaleza, com 173%, e Recife, com 134%.



Veja também

MERCADO Petróleo fecha em alta, com tensões geopolíticas renovadas e redução da oferta mexicana