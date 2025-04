A- A+

Evento Grupo PE realiza convenção para discutir tendências do setor de EPIs O evento acontecerá no Hotel Bugan, na Zona Sul do Recife

O Grupo PE, um dos principais distribuidores de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) no País, promove a Master Convenção Grupo PE, no Hotel Bugan, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, no próximo sábado (12).

O evento tem como objetivo discutir inovações, estratégias comerciais e tendências do setor e reunirá diversas marcas como 3M, Dupont Tyvek, Mapa e Bracol.

De acordo com o diretor operacional da empresa, Rodrigo Rabelo, a expectativa da convenção é fortalecer o relacionamento com fornecedores e clientes, além de apresentar novidades que devem impactar positivamente o setor nos próximos anos.

Grupo PE

Fundado há mais de duas décadas pelo empresário Pedro José Medeiros, o Grupo PE tem 110 colaboradores e atua em todas as regiões do País.

Nos últimos meses, a empresa estabeleceu centros de distribuição abrangendo os estados de Pernambuco, Ceará, São Paulo e Paraíba, além de operar cinco lojas in company.

