Grupo Preserve Liserve: há 50 anos cuidando e protegendo o que tem valor

O Grupo Preserve Liserve nasceu da perspicácia do seu fundador, o pernambucano Agostinho Gomes. Ele, aos 17 anos, foi contratado para implantar a primeira lavanderia industrial do Nordeste. Sempre observando as demandas do mercado, Agostinho acabou se inteirando também sobre outras vertentes do setor de limpeza: os equipamentos, as grandes máquinas e afins. Percebeu de cara que existia ali um mercado com grande potencial e, assim que entregou a lavanderia pronta, decidiu abrir o seu primeiro negócio: uma empresa de lavagem de carpetes que posteriormente evoluiu para os segmentos de conservação, limpeza e terceirização de mão de obra.

Atento às oportunidades, o empresário logo inaugurou outro projeto, desta vez na área de vigilância, no ano de 1980. Nascia, assim, a Liserve Vigilância. Acompanhando as necessidades crescentes do mercado, a empresa de vigilância se desenvolveu num ritmo surpreendente. Em poucos anos, tornou-se uma transportadora de valores para bancos. Com o passar dos anos, abriu-se aos diversos setores, inclusive o varejo e o industrial, e iniciou a operação de processamento bancário.

Nesse período, a Liserve adquiriu o centro de processamento do Banorte e passou a processar para o Pentaban. Assumiu inicialmente a operação dos cheques e, mais tarde, o serviço de tesouraria. Graças aos seus êxitos, vários bancos passaram a confiar suas tesourarias à empresa pernambucana. Em paralelo a este momento, já se iniciava a aquisição da Preserve Transporte de Valores, formalizada em 1997. Com vocação para crescer e se multiplicar, ao longo dos anos o Grupo Preserve Liserve fez ainda outras aquisições na região Nordeste, incorporando mais de 15 operações, tornando-se referência nacional.



Com capital 100% próprio, o Grupo Preserve Liserve atualmente é controlador das empresas Preserve Segurança e Transporte de Valores, Liserve Vigilância e Transporte de Valores, Liserve Serviços e Terceirização, SAPIENS (Centro de Formação e Pesquisa) e Partinvest.

Inovação e presença no Nordeste

Com espírito inovador, o Grupo sempre esteve atento às tendências mundiais de segurança e de qualidade, acumulando, ao passar dos anos, uma vasta experiência em soluções para logística de valores (transporte, tratamento, custódia, cofres inteligentes e gestão de caixas eletrônicos – ATM), segurança patrimonial, escolta armada, asseio e conservação, terceirização de mão de obra e consultoria em gestão e educação corporativa.



O Grupo Preserve Liserve conta, atualmente, com 20 filiais nas capitais e principais cidades do interior nordestino, uma frota com mais de 500 veículos e 10 mil colaboradores.



Prêmios e reconhecimentos

Durante toda a sua sólida trajetória, o Grupo Preserve Liserve consolidou-se através de prestigiadas premiações nacionais e pesquisas de satisfação e opinião. Ao longo dos anos, o Grupo alcançou medalhas de ouro nos mais importantes recalls de marcas da região Nordeste.



Desde 2009, o Grupo Preserve Liserve tem seu compromisso com a excelência reconhecido pela Certificação ISO 9001. A renovação continua dessa certificação reforça o empenho em oferecer soluções de qualidade, eficiência e segurança. Esses 16 anos simbolizam uma trajetória de evolução e dedicação incansável à melhoria contínua.



Todas essas conquistas foram possíveis graças aos seus clientes e parceiros, aliados fundamentais que diariamente inspiram o Grupo a oferecer os melhores serviços pautados em segurança, ética, profissionalismo, inovação e excelência.

A inovação não para: novo site do Grupo Preserve Liserve

Em continuidade ao seu compromisso com inovação da sua marca, em dezembro de 2024 o Grupo lançou um site completamente novo, alinhado às últimas tendências do ambiente digital.



Grupo Preserve Liserve 50 anos

Em 2025, o Grupo completou 5 décadas de existência com uma campanha comemorativa assinada pela Agência Circo. Dentre as plataformas utilizadas para celebrar o marco que leva o mote “Há 50 anos cuidando e protegendo o que tem valor”, destacamos o VT produzido para a mídia televisiva. O filme, criado em parceria com a Virtual Recife Produções, possui veiculação nos principais horários da TV aberta e celebra toda a tradição e o legado de um Grupo que iniciou a sua trajetória em 1975 e hoje é a principal referência em soluções de segurança, prestação de serviços e terceirização de mão de obra especializada.

