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Sustentabilidade Grupo Raymundo da Fonte conquista o 1º lugar e recebe o SELO VERDE em cerimônia especial Certificação que reconhece empresas com excelência em práticas ambientais, sociais e de governança

Nesta quarta-feira (10), o Grupo Raymundo da Fonte conquistou o primeiro lugar no Selo Verde Pernambuco 2026, certificação que reconhece empresas com excelência em práticas ambientais, sociais e de governança (ESG). A cerimônia reuniu autoridades estaduais, representantes do setor produtivo e lideranças empresariais comprometidas com a construção de um futuro mais sustentável para Pernambuco.

Representando o Grupo Raymundo da Fonte, estiveram presentes o diretor-superintendente, Sr. Hisbello Andrade Lima; o diretor industrial, Rômulo do Vale; a gerente de Recursos Humanos, Mirna Morales; e a gerente de Segurança do Trabalho e Meio Ambiente, Thais Santos, que receberam a homenagem em nome dos milhares de colaboradores que contribuem diariamente para a construção desse legado.

Entre os destaques que contribuíram para a conquista estão iniciativas voltadas à reciclagem de resíduos, uso de materiais pós-consumo nas embalagens, programas de desenvolvimento de pessoas, fortalecimento das práticas de governança e projetos sociais realizados por meio do programa RF do Bem.

A premiação chega em um momento simbólico para a companhia, que celebra 80 anos de atuação e é responsável por marcas como Brilux, Minhoto, Sonho e Even.

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