Grupo Raymundo da Fonte expande atuação na região Sudeste

A Iplasa Indústria e Comércio (dona da marca Candura, líder no segmento de limpeza doméstica no interior de São Paulo) foi adquirida e passou a ser controlada pelas Indústrias Reunidas Raymundo da Fonte S.A, a partir desta quinta-feira (02/02). A aquisição foi aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) em janeiro de 2023 e comunicada para colaboradores, fornecedores e clientes. O processo de integração será conduzido por um time de representantes do Grupo Raymundo da Fonte junto com o time da Candura.

Neste momento de expansão das atividades, fortalecimento e integração das marcas, a Raymundo da Fonte reafirma aos acionistas, colaboradores, consumidores, fornecedores, parceiros de negócios, sociedade e poder público o seu compromisso com a condução dos seus negócios, com o objetivo de fortalecer a marca Candura, dotando-a de maior capacidade financeira e produtiva, e associando novas linhas de produtos à marca.

A Candura foi criada em Piracicaba (SP) em 1977 e, em 1981, entrou para o segmento de produtos de limpeza com o lançamento da água sanitária Candura que deu nome à marca e se tornou o carro-chefe da empresa, com a visão de “Ser a mais apaixonante empresa brasileira de produtos de limpeza”.

A partir do sucesso da água sanitária, a empresa investiu na ampliação de sua linha de produtos para limpeza. Hoje 182 funcionários trabalham com a missão de ser uma empresa apaixonante e oferecer praticidade nos seus produtos. A sede ocupa uma área total de 22 mil metros quadrados, sendo 11 mil metros quadrados de área construída. Atualmente, o portfólio da fábrica conta com mais de 40 produtos da linha Candura, divididos em diversas categorias de limpeza de banheiro, cozinha, lavanderia e multi superfícies, com produtos clorados e não clorados.

Sobre a Raymundo da Fonte

Com 76 anos de história, a Indústrias Reunidas Raymundo da Fonte S/A leva para os lares brasileiros produtos que contribuem para uma vida melhor. O grupo possui plantas industriais em Minas Gerais, Ceará, Bahia, Pará, além da matriz em Paulista - Região Metropolitana do Recife (PE).

As diversas marcas da companhia, entre elas, a Brilux, Minhoto, Sonho, Even, Tubarão, Olimpo, Cloral, Muriongo, Filgueira, Alerta e Sentinela compõem um portfólio com mais de 300 SKU’s. São produtos de limpeza, higiene pessoal, condimentos e inseticidas, que, desde 1946, fazem parte da família do brasileiro.

Em cumprimento ao seu plano estratégico, além da aquisição da Candura, a empresa planeja, em 2024, disponibilizar ao mercado nacional uma planta de sabão em pó com as diversas marcas do grupo, e aumentar sua atuação geográfica, oferecendo aos clientes e consumidores um número crescente de opções para o mercado de limpeza doméstica e higiene pessoal.

