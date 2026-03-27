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Varejo

Grupo Raymundo da Fonte reforça protagonismo no varejo em encontro nacional do setor

Em meio à celebração de 80 anos, companhia participa de jantar da ABAAS, em São Paulo, e fortalece conexões com lideranças estratégicas do varejo brasileiro

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Grupo Raymundo da Fonte reforça protagonismo no varejo em encontro nacional do setorGrupo Raymundo da Fonte reforça protagonismo no varejo em encontro nacional do setor - Foto: Divulgação

O Grupo Raymundo da Fonte participou, na quarta-feira (25), do jantar promovido pela Associação Brasileira dos Atacadistas de Autosserviço (Abaas), realizado no Clube Atlético Monte Líbano, em São Paulo - um dos encontros mais relevantes do setor, que reuniu grandes redes de atacarejo e lideranças estratégicas de todo o país.

Em um momento marcado pela celebração de seus 80 anos de história, a participação reforça o compromisso contínuo do grupo com o fortalecimento do atacarejo, segmento que se destaca pelo dinamismo e pelo papel essencial na democratização do consumo no Brasil.

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O Grupo foi representado pelos diretores Osvaldo Scalzo (Executivo de Operações), Nivaldo de Barros e Silva Neto (Comercial e Marketing), Antônio Bolzani Neto (Logística e Suprimentos) e Marcelo Valença (Financeiro), além do conselheiro Walter Faria. A presença da equipe reforça a proximidade com o mercado, o intercâmbio de experiências e o acompanhamento das transformações que vêm redesenhando o varejo nacional.

 

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