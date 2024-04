Grupo Salta Educação marca presença no Geduc 2024

A- A+

O Grupo Salta Educação marca presença na XX Jornada de Marketing Educacional, no GEduc 2024. Reconhecido como um dos princ ipais congressos de gestão educacional do Brasil, o evento acontecerá entre os dias 3 a 5 de abril, em São Paulo.

No dia 5, Beatriz Maluf, Diretora de Marketing do Grupo, participará do painel “Retorno sobre Investimento (ROI): como medir resultados de marketing e tomar decisões mais assertivas com a inteligência de dados”. O painel pretende abordar a crescente importância da análise de dados no contexto do marketing educacional, destacando como as instituições de ensino podem utilizar ferramentas de análise para medir o ROI de suas iniciativas de marketing.

Sob a orientação da painelista, os participantes terão a oportunidade de explorar estratégias para identificar padrões de comportamento do consumidor, segmentar o público-alvo de forma mais eficaz e personalizar campanhas de acordo com as preferências e necessidades dos clientes.

Beatriz compartilhará insights sobre como o Grupo Salta Educação tem utilizado a inteligência de dados para monitorar de perto o desempenho de suas estratégias de marketing. Ela destacará a importância do ROI como uma ferramenta essencial para avaliar o impacto das ações realizadas e como o apoio da inteligência de dados pode capacitar as instituições de ensino a tomar decisões mais embasadas, aumentando a eficácia de suas campanhas e otimizando seus investimentos em marketing.

O evento é promovido pela HUMUS, empresa que realiza capacitações para gestores de universidades e escolas, além de possuir soluções em consultoria e seleção de profissionais – serviços também exclusivos para o segmento educacional.







