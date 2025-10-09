A- A+

SAÚDE Grupo Saúde sobe 0,17% em setembro ante alta de 0,54% em agosto no IPCA O grupo contribuiu com 0,02 ponto porcentual para a taxa de 0,48% do Índice do último mês

O grupo Saúde e Cuidados Pessoais saiu de um avanço de 0,54% em agosto para uma alta de 0,17% em setembro, dentro do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O grupo contribuiu com 0,02 ponto porcentual para a taxa de 0,48% do IPCA do último mês.

O resultado foi sustentado pelo aumento de 0,50% no plano de saúde, terceira maior pressão individual sobre a inflação de setembro, impacto de 0,02 ponto porcentual, atrás apenas das contribuições de energia elétrica e gasolina.

