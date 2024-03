Grupo SWM aposta no potencial de Pernambuco

A- A+

Hub de soluções financeiras e patrimoniais, o Grupo SWM (Solutions Wealth Management) aposta no potencial de Pernambuco como um mercado em crescimento para fortalecer sua carteira de ativos. O Grupo atua nos segmentos high e ultra-high - de pessoas físicas e grupos econômicos de alto patrimônio, oferecendo soluções completas para o patrimônio e finanças dos seus clientes.

A SWM tem atuação em diversas áreas como sucessão, seguros, questões tributárias, gestão de risco e Solutions Multi Familly Office.

No ano passado, a SWM atingiu a meta de R$ 6.5 bilhões sob sua custódia. A projeção para 2024 é alcançar a marca de R$ 9 bilhões. Na região Nordeste, foram originadas e estruturadas mais de 10 operações em 2023, com perspectiva ainda mais positiva para este ano.

Pernambuco

Ao todo, o hub possui seis escritórios: São Paulo, Belo Horizonte, Fortaleza, Teresina e Recife. O escritório da capital pernambucana vem ganhando uma atenção especial do grupo devido ao seu potencial dos investidores e do mercado do Estado.

O sócio fundador do Grupo SWM, Manoel Campos, destaca o perfil empreendedor do pernambucano como um traço distintivo para o mercado local.

“Nosso forte é ajudar esses empresários a empreender e desenvolver seus projetos”, afirmou Campos, que acumula cerca de quatro décadas de experiência do mercado financeiro.

O cuidado do grupo passa por uma preocupação com um atendimento mais personalizado para as necessidades locais. Segundo o CEO da SWM, Manoel Campos, o perfil do mercado pernambucano tem uma particularidade: a demanda maior por um atendimento com identificação regional.

“Eu vejo um grande potencial neste Estado. Estamos bastante otimistas.”, ressalta Manoel.

Prêmio

No ano passado, o Grupo SWM foi premiado como um dos três melhores escritórios do BTG Pactual do Brasil pelo terceiro ano consecutivo.

