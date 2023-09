A- A+

Negócios Grupo Teleport e ACP convocam empresas pernambucanas para evento na China A missão Brasil - Macau/ China tem como intuito estreitar as relações e firmar negócios entre os brasileiros e empresas do país asiático e dos demais países de língua portuguesa

O Grupo Teleport e a Associação Comercial de Pernambuco (ACP) estão convocando empresas pernambucanas para participarem da 1ª Exposição Econômica e Comercial China-Países de Língua Portuguesa (C-PLPEX), de 19 a 22 de outubro, em Macau, na China. A missão Brasil - Macau/ China tem como intuito estreitar as relações e firmar negócios entre os brasileiros e empresas do país asiático e dos demais países de língua portuguesa.

Os empresários Gildo Neves Baptista Jr., presidente do Grupo Teleport, e Tiago Carneiro, presidente da ACP, serão os chefes da delegação brasileira. A missão Brasil- Macau/China é um dos resultados da participação de Gildo no Fórum Internacional de Cooperação Ambiental de Macau (MIECF), o maior evento de sustentabilidade da China, realizado em agosto.

Durante os contatos no evento, o empresário viu o quanto a China está interessada em fazer negócios com o Brasil e aposta na C-PLPEX para expandir suas vendas de produtos e serviços no país e nos outros oito países integrantes da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

O evento é uma grande vitrine para estes países que fazem parte da CPLP (Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Portugal, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste). É aberto a empresas de todos os setores e segmentos e tem apoio do governo da República Popular da China.

Em coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (6) para convocar as empresas, o presidente do Grupo Teleport, Gildo Neves, destacou que 25 empreendimentos do setor de sustentabilidade participaram do Fórum Internacional de Cooperação Ambiental de Macau e relembrou como foi a experiência.

“A gente teve estandes, hospedagem, traslado para todos lugares, então fomos bem acolhidos pelo governo [da China]. Lá, nós descobrimos essa outra feira que vai acontecer em outubro, de países de língua portuguesa e chinesa. Faz sentido a gente chamar outras empresas que vão saber dessa oportunidade que o governo está dando de gerar hospedagem, traslado, estande para a feira e tudo mais. Você tem que arcar com passagem, mas quanto você poderia fazer pela sua organização e pela sua empresa na China fazendo grandes conexões”, afirmou.

No evento que acontece em outubro, os participantes vão poder conferir palestras, ter o seu próprio estande, e visitar outros estandes. Além disso, no penúltimo dia do evento, ocorre a rodada de negócios.

“Tem um local preparado, todas as mesas têm o nome das empresas e existe uma lista de empresas que agendaram para ter reunião com você. Então eles fazem esse encontro, esse meeting de rodada de negócio para ver se faz sentido as empresas fazerem negócio. Você fica sentadinho na sua mesa, no seu canto, e as empresas vão chegando, se apresentando, dizendo que marcou e você começa a ter as primeiras tratativas com essas empresas”, disse.

As empresas interessadas podem entrar em contato com o Grupo Teleport através dos telefones: (81) 99185-9036/ (81) 99185-1997 ou pelo e-mail: [email protected]. Mais informações também estão disponíveis no site da empresa.

“Deixo aqui o convite para todos entrarem em contato conosco no WhatsApp e vamos dar mais informações para quem tem dúvida. O que a gente quer é juntar uma galera legal de Pernambuco para ir para a China no mês que vem”, acrescentou Gildo.

O fundador da SmartDry Liquefaction, Fernando Dutra Vaz, é um dos interessados em participar da missão empresarial à China por não conseguir encontrar investidores ou mineradoras parceiras para o seu projeto.

“A SmartDry eu inventei, desenvolvi e pedi patentes de novos processos de desaguamento e separação mineral que inclui a recuperação de grãos metálicos, ultrafinos perdidos dentro dos rejeitos da mineração. Toda mineradora do mundo perde muito dinheiro na forma desses grãos ultrafinos, isso fica perdido lá dentro do rejeito, rejeito é o lixo da mineração, ou o dejeto da mineração. Eu tenho a primeira tecnologia que é capaz de recuperar esses grãos ultrafinos, eles são muito pequenininhos, então dá muito trabalho recuperar isso, é muito difícil”, pontuou.

Fundador da SmartDry Liquefaction, Fernando Dutra Vaz. Foto: Arthur Mota/ Folha de Pernambuco

Fernando comentou que a China é o destino de mais ou menos dois terços de toda a mineração metálica mundial, e se tornou uma potência na transformação dos minérios em metais. Além disso, destacou que os chineses são muito mais abertos à propostas de inovação.

