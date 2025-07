Grupo Teleport lança mais uma missão Brasil China

A- A+

O Grupo pernambucano Teleport, especializado em educação à distância, lançou, ontem, a 9ª edição da Missão China Teleport, que tem como objetivo criar pontes entre empresas do Brasil e oportunidades na China. Com a consolidação do país asiático como segunda maior economia do mundo e maior parceiro comercial do Brasil, empresários brasileiros têm a chance de criar conexões com investidores daquele país e expandir os negócios para a nação chinesa.

O evento principal da missão é a 28ª Feira Internacional de Macau (MIF), que é multissetorial e oferece oportunidade a brasileiros de, além de se reunir com investidores locais e representantes de entes governamentais, visitar empresas e conhecer as possibilidades de entrada no mercado chinês, seja para exportar produtos, seja para se tornar representante de uma marca chinesa no Brasil.

O presidente do grupo Teleport e chefe da delegação na missão, Gildo Neves Baptista Jr., explicou que a feira abriga a Exposição de Produtos e Serviços dos Países de Língua Portuguesa (PLPEX), que abre um leque de oportunidades de conexão também com empresários destes países.

“Quem participar da feira vai ter todo um processo de inserção que envolve a ida, a estada e o estande da delegação brasileira. Cada empresa tem um backdrop, uma apresentação no estande, onde são realizadas as reuniões B2B (negócios de empresa para empresa). Então é para fazer negócio, é para conectar o empresário chinês, para haver negócios a partir daí”, destacou.

A excursão capitaneada pela Teleport sai no dia 19 de outubro de São Paulo, com parada em Paris e chegada a Hong Kong no dia 21. Os participantes da delegação estarão presentes na feira de Macau de 22 a 25 de outubro e terão à disposição uma estrutura de estande, que contará com intérprete de mandarim para mediar reuniões. Há ainda opções para quem quer ampliar a quantidade de feiras para visitar.

Rotas

Os organizadores oferecem mais duas rotas, que incluem a participação na 138ª edição da Canton Fair, na cidade de Cantão, e outra com visitas técnicas em Pequim e Xangai.

Os pacotes variam de R$ 23.900 a R$ 35 mil e englobam passagens aéreas, hospedagens, transporte para os locais dos eventos e a preparação dos viajantes, incluindo um e-book com as experiências anteriores dos organizadores.

Negócios

A CEO do grupo Teleport, Rosana Bezerra, apresentou, no lançamento da missão, o Hub Brasil China, escritório de negócios para empresas de ambos países, em Macau, para abrigar brasileiros que queiram abrir uma empresa com sede na China, a fim de facilitar o acesso a benefícios oferecidos pelo país. A missão conta, também, com a participação da Soma, empresa voltada para o empoderamento de mulheres no empreendedorismo e que vai promover encontros com líderes femininas com o intuito de fortalecer a participação de mulheres no meio empresarial.

