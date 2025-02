Grupo UbyAgro lança solução de crédito para o agronegócio

A- A+

O Grupo UbyAgro apresentou oficialmente o Amplya, um programa de crédito rural customizado, durante a Show Rural Coopavel, uma das principais feiras do setor agropecuário na América Latina, realizada em Cascavel (PR). A iniciativa busca impulsionar a cadeia do agronegócio ao oferecer soluções financeiras ágeis e personalizadas para produtores rurais, cooperativas e revendas.

Com abrangência nacional e voltado para todas as culturas agrícolas, o Amplya pretende movimentar mais de R$ 200 milhões ainda neste ano. Segundo Frederiko Mamede, diretor financeiro do Grupo UbyAgro, o programa foi concebido como uma resposta às demandas do setor, proporcionando crédito de curto e longo prazo, com flexibilidade para atender diferentes perfis e regiões.

“O programa é uma resposta do Grupo UbyAgro às demandas do agronegócio e uma alternativa adicional de crédito, que oferece aos nossos parceiros soluções financeiras personalizadas e crédito de curto e longo prazos para parceiros de diferentes perfis, culturas e regiões”, destaca Mamede.

Crédito modular e personalizado

O diferencial do Amplya está em sua abordagem integrada e modular, permitindo que os clientes escolham soluções financeiras adequadas às suas necessidades. Entre os serviços oferecidos, destacam-se crédito pré-aprovado, condições especiais para pagamento de fornecedores, capital de giro e operações customizadas. Além disso, o programa inclui modalidades inovadoras como barter digital, valorização de grãos e crédito subsidiado para projetos sustentáveis.

A solidez do Grupo UbyAgro no mercado agropecuário, aliada à parceria com instituições financeiras de alta credibilidade, garante a viabilidade e eficiência do Amplya. A meta da holding é ampliar o acesso às soluções de crédito, beneficiando um número crescente de produtores, revendas e cooperativas em todo o Brasil.

“Nossa projeção, nos próximos anos, é aumentar os limites de crédito, ampliar a adesão às soluções e o acesso às ferramentas financeiras, a fim de atender da melhor forma às necessidades do setor, que está em constante evolução”, finaliza Mamede.

