DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO Grupo varejista e instituições sociais trabalham para combater o desperdício de alimentos As iniciativas Parceria Contra o Desperdício e Todos à Mesa doam alimentos para contribuir com a redução do desperdício

O Dia Mundial da Alimentação, celebrado neste dia 16 de outubro, propõe uma reflexão sobre os alimentos e também faz um apelo a fim de garantir a segurança alimentar e nutricional em todo o mundo. O Brasil enfrenta o problema de desperdício de alimentos, mesmo com sua grande produção agrícola e diversidade culinária. De acordo com dados da Organização das Nações Unidas (ONU), o Brasil ocupa a 10º posição do ranking de países que mais desperdiçam comida. Segundo dados do IBGE, cerca de 30% dos alimentos produzidos no País são jogados fora, ou seja, o equivalente a 46 milhões de alimentos por ano.

O grupo varejista GPA vem trabalhando com o apoio de mais de 360 instituições sociais com o programa "Parceria Contra o Desperdício" que destina as frutas e verduras das lojas do GPA para organizações sociais e bancos de alimentos em todo o Brasil. São doados cerca de 180 toneladas de produtos apropriados para o consumo todos os meses. No ano de 2022, as doações de alimentos da companhia ultrapassaram 2 mil toneladas. Além disso, a iniciativa contribui para a redução do desperdício de alimentos nas operações das próprias lojas.

O grupo também aderiu ao movimento "Todos à Mesa" - que é uma coalizão brasileira que reúne empresas e organizações com o objetivo de contribuir para a redução dos impactos da fome e do desperdício de alimentos no Brasil, por meio do fortalecimento de redes de redistribuição de comida e conscientização sobre o tema. Além de estimular um ambiente favorável para a doação de alimentos.

