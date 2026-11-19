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Economia GTA 6 chega às lojas após pré-venda de US$ 1,65 bi; veja empresa que deu folga para jogar Novo capítulo da franquia já vendeu 17 milhões de cópias antes de chegar às lojas. Game deve gerar ao menos US$ 3 bi em vendas superando, em muito, as cifras do filme Odisseia

Chegou o dia. Fãs de todo o mundo poderão comprar nesta quinta-feira (19) sua cópia do game Grand Theft Auto VI (GTA VI), o mais novo capítulo da franquia criada em 1997.



Segundo a plataforma Sensor Tower, até ontem haviam sido comercializadas 17 milhões de unidades em pré-venda, o equivalente a US$ 1,65 bilhão (R$ 9,7 bilhões). Seu antecessor, o GTA V, levou três dias para superar a marca de US$ 1 bilhão quando foi lançado, em 2013.

As primeiras críticas especializadas classificaram o jogo como uma obra-prima, o que fez as ações da Take-Two Interactive, controladora da Rockstar Games, fecharem em alta de 6,22% ontem.

Outro dado significativo do GTA VI é o tamanho: tem 212 gigabytes, o que faz dele um dos videogames mais pesados já lançados. O tempo de download varia de algumas dezenas de minutos a várias horas, dependendo da qualidade da conexão.

Estimativas indicam que o orçamento do GTA VI supera US$ 1 bilhão — para efeito de comparação, o blockbuster “A Odisseia”, de Christopher Nolan, teve um custo de US$ 250 milhões. Parte desse investimento pode ser percebida na versão fictícia e extremamente detalhada de Miami, com gráficos de altíssima qualidade.

O cenário, aliás, foi motivo de controvérsia. Vice City, a cidade virtual onde se passa o GTA VI, é uma réplica de Miami, e a campanha publicitária do game provocou críticas de autoridades locais. Para representantes do poder público, a alusão a Miami contraria os esforços de anos para afastar a imagem da região da violência e consolidá-la como destino turístico para famílias.



As ações promocionais do jogo incluíram um dirigível sobrevoando a cidade, painéis coloridos em muros e guarda-sóis e cadeiras de praia, tudo com a inscrição “Vice City”.

Na metrópole fictícia, os jogadores roubam carros, enfrentam rivais e cometem outros crimes. O cenário remete à série de TV “Miami Vice”, sucesso dos anos 1980, que ajudou a consolidar uma imagem da região marcada pelo crime organizado, pelo tráfico de drogas e pelo luxo.



Os fãs, no entanto, só querem jogar. E a expectativa era tanta — a previsão inicial de lançamento do GTA VI era no fim de 2025 — que abalou até o mundo do trabalho.

A Logitech, empresa de tecnologia sediada na Suíça, informou que seus funcionários não precisarão pegar uma “gripe” hoje. A CEO Hanneke Faber anunciou que a empresa vai conceder um “Game Day”, garantindo uma folguinha para todos que quiserem aproveitar o lançamento do game.

“Ainda ouço céticos dizerem que jogar é perda de tempo, mas discordo completamente. O desempenho máximo vem, na verdade, da curiosidade, da concentração e de reservar intencionalmente um tempo para recarregar as energias”, disse Hanneke em comunicado.

“Para os funcionários da Logi que estão planejando uma viagem a Vice City, não será mais necessário fingir que estão com a ‘gripe GTA’: basta tirar sua folga para jogar.”

Em nota enviada ao GLOBO, a Logitech afirmou que o “Game Day” também vale para o Brasil. E a folga não precisa ser necessariamente tirada hoje. A empresa permitirá que os funcionários utilizem o benefício até 10 de novembro do ano que vem.

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