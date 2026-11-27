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Tecnologia e Games GTA 6 e "calor" podem tirar protagonismo da air fryer na Black Friday 2026, diz Google Os dados foram apresentados no evento Virada Google Black Friday, nesta quinta-feira (26)

SÃO PAULO – Nos últimos anos, a air fryer conquistou o posto de produto mais querido dos brasileiros durante a Black Friday, segundo dados do Google Trends. No entanto, em 2026, dois segmentos podem tirar o eletroportátil do primeiro lugar no ranking: o GTA 6, game mais aguardado do ano, e os equipamentos de ventilação, como ventiladores e aparelhos de ar-condicionado.

De acordo com levantamento apresentado pela plataforma durante o evento Virada Google Black Friday, em São Paulo, na quinta-feira (26), o interesse pelo game registrou um aumento de 320% entre segunda-feira (23) e quarta-feira (25), em comparação com a semana anterior.

“Uma das grandes tendências que estamos acompanhando de perto é a febre do GTA. O jogo e toda a movimentação em torno do universo gamer explodiram nos últimos dias e continuam bastante fortes. Chegamos até a brincar se essa tendência poderia destronar uma das queridinhas tradicionais da Black Friday. Ainda não sabemos, mas estamos acompanhando de perto”, explica Antonella Weyler, líder de insights para o varejo do Google.

O lançamento do jogo também impulsionou a procura por itens relacionados, como videogames, PS5 e Xbox, além de cadeiras gamers, que figuraram entre os mais procurados durante a semana da campanha.

A chegada de The Legend of Zelda: Ocarina of Time contribuiu para aquecer ainda mais o mercado gamer.

Primeira onda

A plataforma também afirmou que a procura não registrou aumento apenas por causa da Black Friday. Desde o anúncio das vendas, as buscas registraram um crescimento expressivo. Inclusive, a líder de insights do Google Brasil acredita que a primeira onda foi mais forte do que a segunda, impulsionada pelo lançamento do jogo.

“Sobre o comportamento das buscas, a primeira onda foi muito mais forte, principalmente em relação ao termo GTA, por causa do anúncio e da expectativa em torno do lançamento. Eu não tinha ideia da dimensão dessa movimentação e de como ela impulsiona o consumo de produtos relacionados ao jogo, principalmente no universo gamer”, comenta Antonella.

Ar-condicionado e ventilação

Outro destaque é o aumento no interesse por aparelhos de climatização e ventilação. A movimentação pode estar relacionada às oscilações de temperatura, à proximidade do verão e até ao fenômeno El Niño, que já é considerado um dos mais intensos monitorados.

Entre segunda-feira e quarta-feira, a plataforma identificou uma alta de 87% nas pesquisas sobre esses equipamentos, em relação à semana anterior.

Para Antonella Weyler, chama a atenção a variedade de alternativas consideradas pelos consumidores.

“Há quem pesquise modelos split inverter, com diferentes capacidades em BTUs, mas também existe uma procura por aparelhos portáteis, de janela e climatizadores. Nem toda residência comporta um modelo convencional, e nem todo consumidor tem condições de comprar o equipamento ideal. Por isso, essa é uma demanda que está bastante aquecida e vem se mantendo ao longo dos últimos dias”, comenta.

Produtos tradicionais

Ao analisar a busca pelos itens tradicionalmente associados à Black Friday, o Google identificou que geladeiras, máquinas lava e seca, lavadoras de roupa e smartphones apresentam volumes de interesse semelhantes aos registrados no mesmo período do ano passado ou até superiores.

Esses segmentos já estavam em um patamar elevado e continuam ganhando força durante a campanha.

“Portanto, temos novas categorias ganhando destaque, mas os produtos tradicionais continuam entre os protagonistas da data”, disse Antonella. “Também identificamos algumas tendências que merecem atenção neste ano. Estamos observando um aumento expressivo nas buscas por impressoras 3D, motos elétricas, Kindle, bicicletas elétricas e body splash, por exemplo”.

Parte desses setores já apresentava um aumento nas pesquisas ao longo do ano, enquanto outros ganharam ainda mais impulso com a proximidade da campanha. No entanto, a líder de insights para o varejo do Google ressalta que isso não significa necessariamente que o interesse vai se manter.

Queda

Na contramão do crescimento observado em outras categorias, liquidificadores e batedeiras registram um ritmo de procura inferior ao do mesmo período do ano passado. Ainda assim, não é possível afirmar que esse cenário vai permanecer até o fim da campanha.

“Por isso, é importante acompanhar os dados continuamente. Tudo pode mudar dependendo das promoções, porque o mercado é muito sensível. Uma parte desse movimento está relacionada ao interesse do consumidor, mas outra depende de quanto o próprio mercado consegue mobilizar as pessoas por meio das ofertas”, finalizou Antonella.

*A repórter viajou a convite do Google

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