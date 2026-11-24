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GAME GTA VI é o maior lançamento da história do PlayStation, diz Sony Mais de 39 milhões de jogadores únicos jogaram desde o lançamento na semana passada

A superprodução "Grand Theft Auto VI" representou "o maior lançamento" da história do PlayStation, com mais de 39 milhões de jogadores únicos que começaram o jogo desde seu lançamento na semana passada, informou a Sony.

"GTA VI estabeleceu outro recorde de maior número de jogadores simultâneos para um produto no PlayStation, superando os recordes anteriores registrados por títulos multiplayer, free-to-play e single player", destacou a empresa japonesa, que já vendeu quase 100 milhões de PlayStation 5 no mundo.

O novo capítulo da saga de crimes e gângsteres, com preço entre 80 e 100 dólares, dependendo da versão, também está disponível para o console rival da Microsoft, Xbox Series.

As pré-vendas de "GTA VI" alcançaram 32,5 milhões de unidades, informou na sexta-feira a Take-Two, proprietária do estúdio Rockstar Games, pulverizando o recorde estabelecido por "GTA V" em 2013.

Desde o lançamento, o título assumiu a liderança na indústria global do entretenimento, com mais de 3,79 bilhões de dólares arrecadados em 24 horas, segundo a Take-Two.

A receita do primeiro dia superou a bilheteria acumulada de "Vingadores: Ultimato", o filme de maior bilheteria nominal da história, com quase 2,9 bilhões de dólares no mundo inteiro.

A empresa de consultoria Alinea Analytics calcula que, nos quatro primeiros dias de comercialização, foram vendidas quase 45 milhões de cópias, o que gerou mais de 4 bilhões de dólares.

"GTA VI" é protagonizado por Jason e Lucia, um casal que tenta sobreviver e abrir caminho em "Vice City", uma emulação de Miami.

O jogo, que foi lançado 13 anos após "GTA V", é especialmente realista, em particular na modelagem dos personagens e na animação.

O ambiente em que o jogador se movimenta também é muito detalhado. As ações que pode efetuar vão de roubo até assassinato, passando pela venda de drogas.

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