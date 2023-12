GTA VI: trailer oficial do jogo é lançado um dia antes após vídeo vazar na internet

A- A+

A Rockstar Games revelou o primeiro trailer de "Grand Theft Auto VI" (GTA VI), o próximo capítulo da popular franquia, um dia antes do previsto, depois que o vídeo vazou na internet.

O trailer deveria ter sido publicado nesta terça-feira (4), mas, num post publicado na rede social X, anteriormente conhecida como Twitter, a Rockstar Games informou: "O nosso trailer vazou, por isso, por favor, veja o verdadeiro no YouTube".

O vídeo mostra acidentes de carro, crocodilos e homens e mulheres seminus brincando em uma versão fictícia de Miami, tudo ao som da canção, 'Love Is a Long Road', de de Tom Petty. Ele apresenta uma dupla protagonista formada por Bonnie e Clyde da era moderna, com uma forte dose de mídia social e streaming on-line como parte periférica da jogabilidade.

GTA VI será lançado em 2025 para sistemas PlayStation e Xbox, de acordo com um comunicado da empresa controladora da Rockstar, a Take-Two Interactive Software. Os jogos anteriores da série estavam disponíveis para PC e outras plataformas, embora versões do GTA VI possam vir a ser lançadas mais tarde.

Veja abaixo uma retrospectiva da história do título e por que ele está entre os eventos mais esperados no calendário da indústria de videogames.

O que é que se passa com o GTA VI?

Grand Theft Auto VI, o GTA VI, será o próximo grande lançamento de uma série de jogos de ação iniciada em 1997, em que o jogador assume o papel de um anti-herói que evita a polícia, dirige perigosamente e dispara num simulacro de uma cidade do mundo real. Foi uma das primeiras e melhores tentativas de criar o que se tornou conhecido como um jogo de mundo aberto, em que os jogadores podem escolher o seu próprio caminho e missões ao longo do jogo.

Ao longo dos anos, os jogos GTA transformaram-se num fenômeno cultural para além dos jogos, uma vez que o seu estilo distinto conquistou jogadores e fãs leais de toda a indústria do entretenimento. Também suscitou críticas ferozes por parte de políticos e grupos de pais que consideram que o jogo faz apologia da violência. A série já vendeu mais de 410 milhões de cópias, segundo a Take-Two.

Porque o trailer foi lançado um dia antes?

A Rockstar planeava lançar o vídeo às 9h desta terça-feira (hora de Nova Iorque), mas uma versão com vazamento de informação apareceu na de rede social X, ex-Twitter, um dia antes, publicada por alguém que promovia o Bitcoin. Essa versão foi retirada e o estúdio divulgou o trailer oficial mais cedo no seu próprio canal do YouTube.

O que sabemos sobre o conteúdo do GTA VI?

A Rockstar disse que o jogo "vai para o estado de Leónida, onde se encontram as ruas de néon de Vice City e mais além". Os jogos anteriores da série envolveram recriações reconhecíveis de cidades como Los Angeles e Nova York, com o GTA: Vice City, de 2002, centra-se em Miami, numa referência à série Miami Vice.

Pessoas familiarizadas com os planos da Rockstar disseram que os primeiros projetos para o último jogo previam a inclusão de territórios baseados em grandes áreas da América do Norte e do Sul. Mas a empresa reduziu essas ambições e reduziu o mapa principal a uma versão fictícia de Miami e dos seus arredores. O jogo terá dois protagonistas, um homem e uma mulher, todos elementos que foram confirmados pelo novo trailer.

Quem são as personagens principais de GTA VI?

O trailer começa com uma jovem mulher, Lucia, vestida com um macacão cor de laranja com a palavra "reclusa" impressa nas costas, normalmente usado pelas presidiárias nos EUA. Ela e uma personagem masculina, ainda sem nome, vão jogar juntos a aventura do GTA VI, e o vídeo do trailer termina com eles prometendo confiar um no outro.

Podemos esperar gráficos e visualizações melhorados no GTA VI?

A Rockstar promete fazer desta "a maior e mais imersiva evolução da série Grand Theft Auto até a data" e o primeiro trailer do jogo não desaponta. Adota uma paleta exuberante e colorida, com os melhores gráficos que esta franquia já ofereceu - o que não é difícil, dado o longo intervalo desde o seu lançamento mais recente. A inclusão do streaming nas redes sociais como parte periférica da jogabilidade pode criar novos desafios interessantes no jogo.

Algumas pistas sobre o novo jogo foram recolhidas a partir de uma extensa fuga de vídeos e imagens publicadas na internet por um hacker em setembro de 2022. Pessoas familiarizadas com o desenvolvimento do jogo disseram que o cache mostrava imagens de pré-lançamento do jogo e a Rockstar agiu rapidamente para retirá-las da internet. O site Games Radar informou que a fuga de informação apontava para um cenário moderno de Vice City, novas mecânicas de jogo e uma IA melhorada.

Quando o GTA VI será lançado?

O trailer termina com uma legenda dizendo que o novo jogo será lançado em 2025, encerrando as especulações que já existiam há anos.

Em 2022, os analistas da indústria esperavam que GTA VI fosse lançado em algum momento do ano fiscal de 2024 da Take-Two, que vai de abril de 2023 a março de 2024, mas, mesmo assim, os desenvolvedores estavam céticos. Os videogames são notórios por atrasos no lançamento causados por problemas no desenvolvimento, como destacado pelo ambicioso caminho torturado do Cyberpunk 2077 até o lançamento.

As imagens do jogo vazadas no ano passado eram ásperas e cheias de bugs, com a Rockstar prometendo apresentar o jogo de maneira adequada “quando estiver pronto”. A Rockstar não parece ter uma necessidade desesperada de apressar o lançamento do jogo: seu serviço GTA On-line hospedou mais usuários em junho deste ano do que em qualquer outro mês de junho fora da pandemia, disse a Take-Two em agosto passado.

Qual foi a reação ao novo trailer até agora?

Os comentários dos fãs on-line estão se acumulando e em vários idiomas. Grande parte da reação é positiva:

“Eu literalmente fiquei arrepiado assistindo isso”, escreveu um fã.

“Finalmente depois de 10 anos! Foi uma honra estar lá para testemunhar o lançamento desta incrível obra-prima.”

O vídeo da Rockstar no YouTube acumulou mais de 4 milhões de curtidas nas primeiras duas horas após ser publicado.

Qual é o valor do GTA VI para a Rockstar?

O antecessor de GTA VI, Grand Theft Auto V de 2013, foi o lançamento de entretenimento mais rápido da história a atingir US$ 1 bilhão em vendas no varejo e o jogo mais vendido nos Estados Unidos na última década, de acordo com a Take-Two. A Rockstar construiu uma plataforma e comunidade multijogador GTA On-line em crescimento, que está monetizando cada vez mais com uma oferta de assinatura paga do GTA+, lançada em março de 2022.

Espera-se que o lançamento do GTA VI impulsione vendas no varejo semelhantes, se não maiores, no início e catalise o crescimento nas receitas de serviços online e conteúdo de jogos.

Quão diferente podemos esperar que o GTA VI seja de seus antecessores?

As duas primeiras entradas da franquia apresentavam uma visão de cima para baixo distinta antes da transição para gráficos 3D com Grand Theft Auto III. Nas versões subsequentes, a Rockstar investiu no desenvolvimento de um estilo mais cinematográfico, trazendo as vozes de celebridades e aumentando as qualidades cinematográficas de suas narrativas.

Com a concorrência neste gênero de jogos estilo Hollywood aumentando significativamente na última década – como destacado por The Last of Us Part II, da Sony Group – os jogadores esperam que a Rockstar e a Take-Two elevem seus próprios padrões e os da indústria de jogos.

“Grand Theft Auto VI continua nossos esforços para ultrapassar os limites do que é possível em experiências de mundo aberto altamente envolventes e baseadas em histórias”, disse o fundador da Rockstar, Sam Houser, no comunicado ao lado do trailer.

Os orçamentos para títulos de primeira linha como GTA e TLOU 2 agora habitualmente chegam a nove dígitos, e dado o potencial de ganhos a longo prazo indicado pelo GTA V, a Rockstar provavelmente investirá tudo o que puder para garantir que o GTA VI alcance um sucesso semelhante.

