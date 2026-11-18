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games GTA 6: videogame de US$ 1 bi será o maior lançamento da indústria de entretenimento global Um dos mais caros de todos os tempos, game deve gerar ao menos US$ 3 bi em vendas apenas nos quatro primeiros meses após o lançamento superando, em muito, as cifras do filme Odisseie

Treze anos depois de Grand Theft Auto V (GTA V) se tornar um sucesso recorde, a Rockstar Games, subsidiária da Take-Two Interactive, está se preparando para lançar seu sucessor. O GTA VI, como é conhecido, promete ser um dos maiores lançamentos da história do entretenimento e já figura entre os videogames mais caros já produzidos. O novo capítulo da franquia de jogos, o GTA VI, tem seu lançamento oficial nesta quinta-feira, dia 19, uma nova etapa para a série, criada em 1997.

Amparada pelo sucesso da franquia e pelo suporte financeiro de sua controladora, a Take-Two, a Rockstar tem condições de desenvolver o jogo em uma escala gigantesca. Estimativas indicam que o orçamento do GTA VI supera US$ 1 bilhão. Parte desse investimento pode ser percebida na versão fictícia e extremamente detalhada de Miami, cenário do jogo, que apresenta gráficos de altíssima qualidade para sua saga criminal em mundo aberto.

As expectativas comerciais são sem precedentes. Alguns analistas projetam que o título poderá gerar até US$ 3 bilhões apenas nos primeiros quatro meses após o lançamento. Qual é a dimensão desse fenômeno? Basta lembrar do épico cinematográfico A Odisseia, que quebrou recordes de bilheteria, ultrapassando "Deadpool & Wolverine".

Até o fim de agosto, segundo a revista Variety, a produção de Christopher Nolan arrecadou mundialmente US$ 1,352 bilhão (aproximadamente R$ 7,81 bilhões). Sua arrecadação, no entanto, deverá parecer insignificante em comparação: a expectativa é que GTA VI alcance cifras semelhantes em questão de semanas.

Confira os principais números da saga:

480 milhões de cópias: Considerando todas as versões da franquia desde seu lançamento. Lançado em 2013, apenas "GTA V" vendeu cerca de 235 milhões de unidades, segundo resultados divulgados na segunda-feira pela Take-Two Interactive, empresa matriz da Rockstar.

17 versões: É o total que a saga terá com o lançamento de "GTA VI", incluindo as expansões e o "GTA Online".

3 dias: Foi o prazo que o "GTA V" precisou, em 2013, para superar a marca de US$ 1 bilhão (R$ 5,8 bilhões) em receitas, tornando-se o produto de entretenimento a atingir esse valor mais rapidamente, segundo a Take-Two Interactive. O filme "Vingadores: Ultimato" levou cinco dias para alcançar o mesmo resultado.

212 de gigabytes: É o tamanho do "GTA VI", o que faz dele um dos videogames mais pesados já lançados. O tempo de download varia de algumas dezenas de minutos a várias horas, dependendo da qualidade da conexão. Para evitar a sobrecarga dos servidores, a Rockstar estabeleceu um sistema de liberação escalonada que permite aos usuários baixar o jogo nos nove dias anteriores ao lançamento.

13 anos: É o prazo entre o lançamento de "GTA V", em setembro de 2013, e a chegada da nova edição, nesta quinta-feira, dia 19. O lançamento de "GTA VI", inicialmente previsto para o outono de 2025 no Hemisfério Norte, foi adiado primeiro para o fim de maio e, posteriormente, para novembro deste ano. Para compreender a expectativa dos fãs da franquia, vale lembrar que se passaram 16 anos entre o primeiro jogo e seu antecessor mais recente, "GTA V".

Seis personagens femininas: É número de avatares mulheres jogáveis na franquia, presentes no primeiro título, lançado em 1997, e na versão de "GTA 2" para Game Boy Color, de 2000. A representatividade feminina só voltou a ganhar destaque com Lucía, uma das protagonistas de "GTA VI". Elas representam 11% dos protagonistas jogáveis, incluindo o título mais recente. A proporção de mulheres também continua muito desequilibrada entre os demais personagens: correspondem a 17% dos personagens importantes não jogáveis e a 21% dos coadjuvantes, segundo uma análise da AFP baseada em quase 3.500 personagens documentados pelo site colaborativo Wiki GTA até o título "GTA V".

20%: Quase um quinto das mulheres da franquia exerce profissões ligadas ao sexo (prostitutas, dançarinas de striptease ou atrizes pornô), entre mais de 300 personagens femininas cuja profissão pode ser identificada, segundo a mesma análise da AFP.

4.000: O número de artigos publicados sobre a franquia até 2009, segundo o Guinness World Records, que a classificou como "a série de videogame mais controversa do mundo". Segundo especialistas na internet, a categoria teria sido criada exclusivamente para GTA.

75: A extensão, em quilômetros quadrados, do mapa de "GTA V", ambientado na cidade fictícia de Los Santos e em seus arredores.

Cinco pontos importantes para entender esta saga:

Pioneira

A série "GTA", iniciada em 1997, tem seu nome inspirado no termo jurídico utilizado na Califórnia para designar o crime de furto qualificado de veículos motorizados. Diferentemente dos heróis, militares e cavaleiros que costumam protagonizar a maioria dos jogos eletrônicos, a franquia coloca o jogador na pele de um criminoso que espalha o caos pelas cidades.

Em 2001, o terceiro título da série representou uma revolução: trouxe um mundo em 3D para explorar, gráficos mais sofisticados e uma jogabilidade elogiada pela crítica e pelos fãs, sobretudo pela liberdade de ação oferecida aos jogadores.

Desde então, todos os lançamentos da franquia receberam avaliações muito positivas da indústria e do público. Lançado em 2013, "GTA V" alcançou nota de 97 de 100 no Metacritic e continua figurando, ano após ano, entre os jogos mais vendidos no mercado.

Máquina de fazer dinheiro

Em seu lançamento, "GTA V" arrecadou mais de US$ 1 bilhão (R$ 5,8 bilhões) em apenas três dias, um recorde para um produto de entretenimento, seja do cinema ou da música, segundo a Take-Two. O jogo vendeu mais de 230 milhões de cópias, enquanto a franquia ultrapassou a marca de 475 milhões, de acordo com os resultados da empresa divulgados em agosto. "GTA V" é o segundo jogo mais vendido de todos os tempos, atrás apenas de "Minecraft".

Mesmo sem uma nova versão há mais de uma década, a franquia gera cerca de US$ 500 milhões (R$ 2,9 bilhões) por ano, principalmente graças à versão on-line. Frequentemente atualizado, "GTA Online" ainda reunia, em 2026, quase 15 milhões de jogadores mensais, que gastam dinheiro real na compra de itens virtuais. A receita acumulada da franquia já supera os US$ 10 bilhões (R$ 58 bilhões).

Polêmicas

As polêmicas também marcaram a trajetória da franquia, frequentemente criticada por promover a violência e incentivar comportamentos criminosos, acusações rejeitadas pela Take-Two. O jogo também é alvo de críticas pela representação misógina das mulheres, pelo uso de estereótipos sobre minorias étnicas e suas de cenas de tortura.

Embora alguns elogiem seu caráter satírico, a franquia foi proibida ou teve sua comercialização restringida em vários países. Em 2014, a rede australiana Target retirou "GTA V" de suas lojas, alegando preocupação com as reclamações de clientes.

Convidados de luxo

Apesar das críticas, "GTA" se consolidou como uma referência cultural, com participações de grandes nomes do cinema e da música ao longo de sua história. O ator Ray Liotta deu voz ao protagonista de "GTA: Vice City", lançado em 2002. Outras estrelas, como Samuel L. Jackson e Burt Reynolds, além do músico Phil Collins e do humorista Ricky Gervais, também participaram dos jogos.

A dupla francesa de música eletrônica Justice assina a trilha sonora de "GTA VI". O álbum que acompanha o jogo também reúne faixas do rapper Travis Scott, do cantor de reggaeton Rauw Alejandro e dos argentinos CA7RIEL & Paco Amoroso.

"GTA VI"

O lançamento de "GTA VI", inicialmente previsto para o outono de 2025 no Hemisfério Norte, foi adiado primeiro para o fim de maio de 2026 e, posteriormente, para 19 de novembro. A importância da estreia é tamanha que concorrentes da Take-Two evitaram lançar seus jogos no mesmo período, provocando uma concentração de novidades em setembro e outubro.

"GTA VI" se passa no estado fictício de Leonida, na cidade de Vice City, ambientada em cenários inspirados na Flórida e em Miami. A trama acompanha um casal de ex-presidiários, Jason Duval e Lucía Caminos. Ela será a primeira protagonista feminina jogável da história da franquia.

Segundo diversas estimativas, o custo de produção do novo jogo ficaria entre US$ 1 bilhão e US$ 1,5 bilhão (R$ 5,8 bilhões e R$ 8,7 bilhões), o que o tornaria o produto de entretenimento mais caro da história, superando inclusive grandes produções cinematográficas. O desenvolvimento já dura mais de oito anos.

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