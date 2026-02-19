Qui, 19 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta19/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
AVIAÇÃO

Guarulhos tem 14 voos cancelados por causa de greve na Argentina

Paralisação nacional foi convocada pela Confederação Geral do Trabalho (CGT) em protesto contra a reforma trabalhista proposta pelo governo de Javier Milei

Reportar Erro
Aeroporto de Guarulhos, em São PauloAeroporto de Guarulhos, em São Paulo - Foto: Imagem de Arquivo/Agência Brasil

Ao menos 14 voos foram cancelados no Aeroporto Internacional de São Paulo (Guarulhos) por causa da greve geral que começou à meia-noite desta quinta-feira (19) na Argentina.

A paralisação nacional foi convocada pela Confederação Geral do Trabalho (CGT) em protesto contra a reforma trabalhista proposta pelo governo de Javier Milei, que será votada nesta tarde na Câmara dos Deputados.

O movimento, com duração prevista de 24 horas, reúne 13 sindicatos de transporte, servidores públicos, trabalhadores do comércio e outras categorias.

Leia também

• Greve na Argentina provoca cancelamentos de voos e afeta operações da Latam e Gol

• Começa greve geral na Argentina contra a reforma trabalhista de Milei

As companhias aéreas também ajustaram suas operações. A Gol informou que os clientes afetados estão sendo avisados por e-mail e podem remarcar os voos sem custo ou solicitar reembolso em créditos pelo site da empresa. Passagens emitidas com milhas devem ser tratadas diretamente com a Smiles.

A Latam também alterou sua operação de e para a Argentina nesta quinta-feira. Passageiros impactados por cancelamentos ou reprogramações podem remarcar a viagem sem custo (para uma nova data dentro de um ano a partir do voo original) ou solicitar reembolso integral.

Ao jornal argentino La Nación, a Azul informou que não tem voos regulares para a Argentina. A companhia oferece apenas voos sazonais, entre os meses de julho e agosto, para Bariloche e Mendoza.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter