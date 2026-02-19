A- A+

AVIAÇÃO Guarulhos tem 14 voos cancelados por causa de greve na Argentina Paralisação nacional foi convocada pela Confederação Geral do Trabalho (CGT) em protesto contra a reforma trabalhista proposta pelo governo de Javier Milei

Ao menos 14 voos foram cancelados no Aeroporto Internacional de São Paulo (Guarulhos) por causa da greve geral que começou à meia-noite desta quinta-feira (19) na Argentina.

A paralisação nacional foi convocada pela Confederação Geral do Trabalho (CGT) em protesto contra a reforma trabalhista proposta pelo governo de Javier Milei, que será votada nesta tarde na Câmara dos Deputados.

O movimento, com duração prevista de 24 horas, reúne 13 sindicatos de transporte, servidores públicos, trabalhadores do comércio e outras categorias.

As companhias aéreas também ajustaram suas operações. A Gol informou que os clientes afetados estão sendo avisados por e-mail e podem remarcar os voos sem custo ou solicitar reembolso em créditos pelo site da empresa. Passagens emitidas com milhas devem ser tratadas diretamente com a Smiles.

A Latam também alterou sua operação de e para a Argentina nesta quinta-feira. Passageiros impactados por cancelamentos ou reprogramações podem remarcar a viagem sem custo (para uma nova data dentro de um ano a partir do voo original) ou solicitar reembolso integral.

Ao jornal argentino La Nación, a Azul informou que não tem voos regulares para a Argentina. A companhia oferece apenas voos sazonais, entre os meses de julho e agosto, para Bariloche e Mendoza.

