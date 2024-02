A- A+

SÃO PAULO Guarulhos tem o pior desempenho em ranking de aeroportos concedidos, diz Anac Pelas regras da Agência, o índice máximo de qualidade é de 2%. Todos os 12 aeroportos avaliados ficaram com 'sinal positivo'

O aeroporto internacional de Guarulhos fechou o ano de 2023 com a pior avaliação de qualidade dos serviços em uma lista de 12 aeroportos concedidos à iniciativa privada, de acordo com dados divulgados pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

A Agência considera, para fins de avaliação, as condições para os passageiros e usuários do transporte aéreo. Na lista dos chamados indicadores de Serviço (IQS) estão: tempo em fila de inspeção, limpeza, restituição de bagagem, custo-benefício dos restaurantes, acesso à informação, acesso aos terminais, entre outros pontos.

O operador que tiver um baixo desempenho, inferior ao padrão estabelecido pela Anac, pode ser multado, de acordo com as regras estabelecidas no contrato de concessão.

Pelas regras da Anac, o índice máximo de qualidade é de 2%. E o índice mínimo é de -7,5%.

Esse número é calculado por meio de uma escala chamada de “Fator Q”, que também é usado no reajuste das tarifas.

Em 2023, todos ficaram com “sinal positivo”. O melhor resultado foi alcançado pelo Aeroporto de Confins (MG) e o pior para o Aeroporto de Guarulhos (SP).

Veja a lista:

Guarulhos (SP): 0,47%

Campinas (SP): 1,15%

Natal (RN): 1,46%

Recife (PE): 1,54%

Porto Alegre (RS): 1,60%

Brasília (DF): 1,75%

Florianópolis (SC): 1,80%

Fortaleza (CE): 1,80%

Salvador (BA): 1,80%

Galeão (RJ): 1,93%

Curitiba (PR): 1,97%

Belo Horizonte (MG): 1,99%

