Negócios Guerra das entregas: Keeta acusa 99Food de possível bloqueio em restaurantes Disputa chegou ao Tribunal de Justiça de São Paulo

A Keeta, subsidiária brasileira da gigante mundial chinesa de delivery Meituan, entrou nesta quinta-feira com uma ação na Justiça de São Paulo acusando a também rival chinesa 99Food de bloquear sua entrada no mercado de entregas.

A ação ocorre em um momento em que a Keeta pretende iniciar suas operações no Brasil até o fim deste ano. A 99Food, por sua vez, acabou de anunciar seu retorno ao segmento, depois de encerrar as operações em 2023.

No processo, ao qual O Globo teve acesso, a Keeta afirma que a 99Food estaria celebrando contratos com redes de restaurantes prevendo a proibição de sua contratação, o que chama de “cláusula de banimento”.

A Keeta alega que já há indícios de que cerca de 100 estabelecimentos foram abordados pela 99Food, que teria oferecido R$ 900 milhões para que as restrições fossem aceitas.

A Keeta explica no processo que o restaurante parceiro da 99Food, durante a vigência do contrato, não pode celebrar, direta ou indiretamente, “qualquer tipo de relação comercial, contratual ou institucional com empresas pertencentes ao grupo econômico da Keeta (grupo Meituan)”.

No processo, a Keeta diz que espera ter 1.500 funcionários e já possui mais de 100 mil entregadores cadastrados, dos quais quase 40 mil estão em São Paulo.

No mercado chinês, por exemplo, a Keeta é conhecida pelo uso de drones nas entregas. A empresa também atua no Oriente Médio.

A Keeta ressalta ainda que a cláusula da 99Food não se aplica ao iFood, empresa líder do segmento.

“É de amplo conhecimento que o iFood mantém contratos de exclusividade com alguns restaurantes e redes de restaurantes. Assim, para aqueles estabelecimentos que não estão vinculados por exclusividade ao iFood, a 99Food simplesmente os proíbe de firmar parceria com a Keeta, fechando efetivamente o mercado brasileiro para novos entrantes e permitindo que apenas dois concorrentes operem: iFood e 99Food”, afirma a Keeta.

A ação da Keeta, representada pelo escritório TozziniFreire, menciona ainda que a 99Food estaria adotando a mesma prática em relação à Rappi.

Ação por uso de publicidade no Google

No último dia 8 de agosto, a empresa já havia ingressado com um pedido liminar na Justiça de São Paulo para que a 99Food parasse de usar seu nome em pesquisas de entregas no Google.

Segundo o processo, a Keeta explica que o Google oferece um serviço de publicidade denominado Google Ads, por meio do qual empresas podem contratar palavras-chave específicas para que seus anúncios apareçam em destaque quando essas expressões forem buscadas pelos usuários.

Assim, de acordo com a companhia, sempre que um usuário procura algo relacionado à palavra “Keeta”, encontra apenas anúncios da 99Food. Para a Keeta, a 99Food quer ampliar seu próprio alcance e enfraquecer a concorrência.

A empresa afirma que a suposta prática gera confusão entre consumidores e parceiros comerciais.

A Keeta declara ainda que “desde que tomou ciência dos planos de ingresso da Keeta no mercado brasileiro, a 99Food passou a empregar estratégia ardilosa para boicotar o lançamento de sua concorrente chinesa no Brasil”.

Procurada, a 99Food não comentou.

