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GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Guerra dos EUA contra o Irã entra na 3ª semana com preço do petróleo perto de US$ 105 Valorização acumulada desde o início da guerra é superior a 40%

O conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã entra na terceira semana marcado por novos ataques e com o petróleo bruto acima de US$ 100 o barril nesta segunda-feira, 16.

O barril de petróleo Brent, referência internacional, subiu 2,5%, para US$ 105,70. A valorização acumulada desde o início da guerra é superior a 40%. O petróleo bruto de referência dos EUA subiu 1,6%, para US$ 100,29 por barril. A valorização é de quase 50% desde o início da guerra.

As Forças Armadas de Israel enviaram tropas terrestres adicionais ao Líbano para o que chamam de "operação limitada e direcionada".

O porta-voz militar, tenente-coronel Nadav Shoshani, afirma que o mais recente destacamento tem como objetivo defender as comunidades fronteiriças israelenses contra ataques do Hezbollah.

UE avalia missões navais para reabrir o estreito

A União Europeia está ponderando dois tipos de missões navais para ajudar a reabrir o Estreito de Ormuz.

"É do nosso interesse manter o Estreito de Ormuz aberto, e é por isso que também estamos discutindo o que podemos fazer a respeito do lado europeu", disse Kaja Kallas, chefe da diplomacia da UE.

Ela fez o anúncio antes de uma reunião dos ministros das Relações Exteriores do bloco em Bruxelas, nesta segunda-feira. O aumento dos preços da energia e dos fertilizantes fez com que a guerra no Irã se tornasse a principal prioridade em suas agendas, afirmou ela.

Kallas disse que a UE poderia expandir a missão naval Áspides para proteger a navegação no Mar Vermelho até o Golfo Pérsico, ou formar uma "coalizão de voluntários" com os países membros contribuindo com capacidade militar de forma pontual.



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