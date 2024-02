A- A+

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Guerra em Gaza causou queda no PIB israelense em 2023 O último trimestre de 2023 é o pior em termos de PIB per capita desde o primeiro trimestre de 2020

O Produto Interno Bruto (PIB) de Israel caiu 19,4% no último trimestre de 2023 em relação ao período anterior, pressionado pela guerra contra o movimento islamista Hamas em Gaza, segundo dados oficiais divulgados nesta segunda-feira (19).

Em 2023, o PIB israelense cresceu 2%, segundo o gabinete central de estatísticas, um valor ligeiramente inferior aos 2,3% que o banco central do país contemplava no final de outubro.

O último trimestre de 2023 é o pior em termos de PIB per capita desde o primeiro trimestre de 2020, em plena pandemia de covid-19.

Durante este período, as exportações caíram 18,3% e as importações 42,4%, entre outros devido ao cancelamento de voos para Israel e aos ataques dos rebeldes huthis do Iêmen no Mar Vermelho, que perturbaram o comércio marítimo internacional.

A resposta militar de Israel deixou mais de 29 mil mortos até agora, a maioria mulheres, adolescentes e crianças, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, governado pelo Hamas desde 2007.

O conflito causou uma grande escassez de mão de obra e afetou significativamente o turismo em Israel.

Nos dias que se seguiram ao 7 de outubro, o Exército israelense convocou mais de 300 mil reservistas e o governo proibiu a entrada de pelo menos 160 mil trabalhadores palestinos no país, uma proporção significativa da força de trabalho nos setores da construção e da agricultura.

