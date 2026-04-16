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Banco Central Europeu Guerra no Oriente Médio eleva risco para inflação e ameaça crescimento, diz ata do BCE Documento, publicado nesta quinta-feira, 16, reiterou que a situação geopolítica criou dificuldades para a então resiliente economia global

Os dirigentes do Banco Central Europeu (BCE) avaliam que os riscos para a inflação estão inclinados para cima, enquanto os do crescimento se direcionam para o lado negativo à medida que a guerra no Oriente Médio avança, segundo a ata referente à reunião de 18 e 19 de março.

O documento, publicado nesta quinta-feira, 16, reiterou que a situação geopolítica criou dificuldades para a então resiliente economia global.

Na avaliação dos dirigentes, a análise de cenários sugeriu que uma interrupção prolongada no fornecimento de petróleo e gás pode levar a uma inflação acima e a um crescimento abaixo das projeções de referência em 2026 e 2027. As implicações para a inflação de médio prazo, no entanto, dependem da magnitude dos efeitos indiretos e de segunda ordem de um choque de energia mais forte e persistente, de acordo com o texto.

Neste cenário, o BCE avalia que é esperado que a economia se expanda a um ritmo mais lento no curto prazo do que o previsto anteriormente, uma vez que a guerra obscurece as perspectivas de crescimento ao perturbar os mercados de commodities e afetar a renda real e a confiança - fatores que provavelmente prejudicam o consumo privado e a dinâmica de investimentos.

"A guerra no Oriente Médio teve um impacto pronunciado nos mercados financeiros globais. De modo geral, as condições financeiras se tornaram mais restritivas desde a última reunião", detalha o documento. "O conflito e o consequente aumento dos preços da energia criaram obstáculos para a economia global e tornaram as perspectivas significativamente mais incertas", acrescenta.

Quanto à comunicação dos cenários, os dirigentes do BCE concordaram que os cenários de referência, adverso e grave devem ser publicados.

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