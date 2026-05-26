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BRASÍLIA Guilherme Boulos: polêmicas sobre o Bolsa Família são artificiais, para atacar o programa Programa é uma política modelo, que guia a infraestrutura de políticas sociais do Brasil e de países que tentam desenhar programas semelhantes, segundo o ministro

O ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, disse nesta terça-feira, 26, que as polêmicas que voltam a circular sobre o programa Bolsa Família são artificialmente geradas na tentativa de atacar e questionar a eficácia do programa e, por isso, não se justificam.

"Tivemos nos últimos dias mais polêmicas artificiais, que se repetem sobre o Bolsa Família no Brasil, para atacar e questionar a eficácia do programa", afirmou durante evento na sede da Organização das Nações Unidas (ONU), em Brasília (DF).

Para o ministro, o programa é uma política modelo, que guia a infraestrutura de políticas sociais do Brasil e de países que tentam desenhar programas semelhantes. "É uma política modelo em nível internacional e é importante a gente reiterar isso no momento em que há críticas ao Bolsa Família."

A fala de Boulos ocorre após declarações do apresentador Luciano Huck durante o 5º Fórum Esfera, realizado no Guarujá (SP), gerarem forte repercussão nas redes sociais e no meio político.

No evento, Huck afirmou que programas de transferência de renda não criariam "estímulo" suficiente para que famílias deixem a situação de vulnerabilidade social.

Durante a participação no fórum empresarial, Huck citou o município de Senhor do Bonfim (BA) e disse que cidades com grande dependência econômica do Bolsa Família acabariam criando "atalhos" para que beneficiários permaneçam no programa "ad aeternum".

A declaração foi criticada por políticos, artistas e movimentos sociais, que acusaram o apresentador de reproduzir estigmas sobre a população de baixa renda.

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