Guilherme Coelho debate exportação de frutas com Alckmin e ministro português, Luís Montenegro

Na manhã desta quinta-feira (20), o presidente da Associação Brasileira dos Produtores Exportadores de Frutas (Abrafrutas), Guilherme Coelho, esteve reunido com o vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckimin, e com o primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, em São Paulo-SP. A pauta do encontro foi a intensificação das exportações das frutas brasileiras.

De acordo com dados da Abrafrutas, o Brasil comercializou mais de 136 mil toneladas de frutas para Portugal em 2024.

“É um número significativo, mas podemos melhorar e exportar mais com o fortalecimento das relações entre os dois países. São nações amigas que compartilham a mesma língua e por isso mesmo temos que estar mais afinados comercialmente”, disse Guilherme Coelho.

Ainda segundo o presidente da Abrafrutas, o primeiro-ministro Luis Montenegro está animado com o avanço do acordo entre Mercosul e União Europeia.

“A parceria entre os dois blocos gerará grandes oportunidades de negócios, a partir de mudanças importantes como a extinção de tarifas sobre a venda de uvas, por exemplo”, comentou.

Fórum Brasil-Portugal

O encontro entre Guilherme Coelho e os líderes dos dois países aconteceu durante o Fórum Econômico Brasil-Portugal realizado na sede da Federação das Indústrias de São Paulo (FIESP) na capital paulista.

O evento faz parte da XIV Cimeira Bilateral, conferência oficial entre os governos do Brasil e Portugal que visa estreitar os laços entre os dois países e promover a interação entre empresas brasileiras e portuguesas, abordando novas áreas de cooperação econômica e comercial.

