Guilherme Coelho destaca potencial da fruticultura durante lançamento do Plano Safra Empresarial

Durante o lançamento do Plano Safra Empresarial 2025/2026, o presidente da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados (Abrafrutas), Guilherme Coelho, destacou os números da fruticultura; a importância da agricultura brasileira para o desenvolvimento do país; e fez menção a obras estratégicas do governo federal. Na cerimônia, realizada no Palácio do Planalto, foram anunciados R$ 516,2 bilhões para a agricultura empresarial por meio do programa.

Guilherme Coelho, que também é engenheiro agrônomo e agricultor, discursou em nome de todos os setores do agronegócio. O evento contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva; do vice-presidente Geraldo Alckmin; e diversos ministros como Carlos Fávaro (Agricultura e Pecuária), Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos), Waldez Góes (Desenvolvimento Regional), e André de Paula (Pesca e Aquicultura); além do presidente do Banco do Nordeste (BNB), Paulo Câmara; e representantes do setor.

O montante anunciado pelo governo federal para os médios e grandes produtores representa um aumento de R$ 8 bilhões no comparativo com o ciclo anterior (2024/2025) - que chegou a um total de R$ 508,59 bilhões.

Fruticultura

Celebrado nesta terça-feira (1º), o Dia Mundial da Fruta foi lembrado por Guilherme Coelho. Segundo ele, o Brasil é o terceiro maior produtor de frutas do mundo, atrás apenas da Índia e da China.

“Nós geramos cinco milhões de empregos diretos. Nós somos responsáveis por 16% de toda a mão de obra do agro. Só no primeiro trimestre deste ano, nós já estamos com 26% a mais de exportação de volume de frutas. É desse jeito que nós tocamos essa fruticultura”, afirmou.

O presidente da Abrafrutas também fez referência a três importantes obras: a Transnordestina, a Transposição do Rio São Francisco e a Hidrovia do São Francisco, defendendo a conclusão dos projetos.

“Eu fico acompanhando, presidente, a sua preocupação com três obras importantes para o nosso Nordeste, que precisam ser concluídas: a Transnordestina, a Transposição do Rio São Francisco, que nós acompanhamos a sua luta e a sua determinação, e a Hidrovia do São Francisco. Isso é muito importante para nos desenvolvermos”, disse.

Durante a fala, Guilherme também mencionou a importância da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e do Banco do Nordeste (BNB).

“Dizer também da importância do BNB, do Banco do Nordeste, que nos acolhe, que nos incentiva para que nós efetivamente possamos trabalhar no Nordeste.”

Guilherme Coelho também falou sobre a relevância da irrigação para a produção agrícola e o seu papel de transformação social e econômica.

“Essa irrigação é que dá prosperidade às pessoas. E com isso, as pessoas efetivamente estão, cada vez mais, melhorando de vida”, destacou.

Recorde

Segundo o presidente Lula, o governo atingiu “mais um recorde de valor” disponível para o Plano Safra Empresarial, porém é necessário dar um passo além.

“Queremos elevar ao máximo os ganhos que esses recursos podem gerar para os empresários, para a sociedade e, sobretudo, para o nosso País. O nosso objetivo é consolidar o papel do Brasil como um celeiro do mundo. Um mundo que vive profundas transformações de ordem política, econômica e climática", afirmou Lula.

