BRASIL Guilherme Mello diz que está à disposição de Lula, mas que não recebeu convite para diretoria do BC Após reação do mercado, secretário diz que não há decisão e que segue à frente da Política Econômica

O secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, afirmou nesta sexta-feira que não recebeu convite formal para assumir uma das diretorias do Banco Central (BC), apesar de ter sido um dos nomes sugeridos ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Segundo Mello, ele está à disposição do presidente e do titular da Fazenda para cumprir as "tarefas que eles julgam pertinentes".

— Eu não recebi nenhum convite, estou aqui trabalhando com a minha equipe normalmente. Não tenho nada a comentar sobre isso, porque não há convite feito. Eu estou à disposição do presidente e do ministro para cumprir as tarefas que eles julgam pertinentes e que, obviamente, eu tenha a capacidade de realizá-las — disse Mello.

Mello declarou que se sente honrado por ter o nome lembrado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O secretário ressaltou que a decisão sobre a composição da diretoria do Banco Central cabe exclusivamente ao presidente da República e destacou que, até o momento, segue exercendo normalmente sua função na Fazenda.

— Eu estou aqui como secretário de Política Econômica, um cargo que muito me orgulha, e vou continuar exercendo meu trabalho até que haja alguma mudança nesse status por decisão do presidente — disse.





Mello também frisou que a condução da política monetária é atribuição dos membros do Comitê de Política Monetária (Copom), e não da equipe econômica da Fazenda.

— Sempre tive todo o cuidado em deixar bem claro que quem tem as condições de tomar decisões sobre política monetária são os membros do Copom. Nós recebemos as informações como insumo para os nossos modelos de projeção — declarou.

Nesta semana, Haddad confirmou que sugeriu ao presidente Lula os nomes do secretário e do economista Tiago Cavalcanti para preencher as vagas abertas na diretoria do Banco Central. Os mandatos dos ex-diretores Diogo Guillen e Renato Dias Gomes se encerraram em dezembro, e as indicações ainda dependem de decisão presidencial e posterior sabatina no Senado.

A possível indicação de Mello provocou reação negativa de parte do mercado financeiro, que vê risco de maior tolerância com a inflação, em razão de sua formação acadêmica e de sua proximidade com o Partido dos Trabalhadores. Aliados do ministro da Fazenda, por sua vez, defendem que o secretário tem perfil técnico e destacam sua atuação em temas como a mudança na apuração da meta de inflação e medidas de resposta à crise climática no Rio Grande do Sul.

Haddad afirmou que Lula ainda não tomou decisão sobre as indicações e que nenhum nome foi formalmente convidado até agora. Segundo o ministro, o presidente pretende discutir o tema com a Fazenda e com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, antes de definir os escolhidos.

