A- A+

SECRETARIA-EXECUTIVA Guilherme Mello será secretário-executivo do Ministério do Planejamento e Orçamento A atual subsecretária de política fiscal da SPE, Débora Freire, assume a secretaria

Os Ministérios da Fazenda e do Planejamento e Orçamento anunciaram nesta quarta-feira, 8, que Guilherme Mello deixa a Secretaria de Política Econômica (SPE) do primeiro, assumindo a Secretaria-Executiva da segunda pasta.

"À frente da Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello desempenhou papel relevante na formulação e no acompanhamento da política econômica, contribuindo para o fortalecimento do regime fiscal (...) sua atuação foi marcada pela coordenação técnica e pela articulação institucional, com foco no aprimoramento da formulação de políticas públicas", dizem, em nota.

Segundo a nota conjunta, a atual subsecretária de política fiscal da SPE, Débora Freire, assume a secretaria. Ela é servidora pública federal e possui reconhecida trajetória acadêmica e técnica nas áreas de política fiscal, macroeconomia e distribuição de renda.

O comunicado diz que a chegada de Mello ao MPO fortalecerá a integração entre planejamento, orçamento e política econômica.

"Os dois ministérios seguirão atuando de forma integrada, com o objetivo de assegurar a consistência da política econômica, a sustentabilidade das contas públicas e o avanço de uma agenda de desenvolvimento econômico, social e sustentável", diz o texto.

Veja também