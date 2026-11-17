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AJUSTE FISCAL Guimarães anuncia acordo com Motta para votar PLP do Ajuste nesta terça (17) sem novas alterações Segundo Guimarães, a orientação do governo é votar contrário aos quatro destaques do PLP, que serão analisados à tarde no Senado

O ministro da Secretaria de Relações Institucionais (SRI) da Presidência, José Guimarães, anunciou nesta terça-feira, 17, um acordo com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), para votar o projeto de lei complementar (PLP) do ajuste fiscal ainda hoje. Além disso, Motta se comprometeu a deliberar o texto sem alterações a serem feitas pela Casa, ou seja, os deputados somente vão avalizar o texto aprovado no Senado.

"Há um compromisso do presidente Hugo Motta. Ele vai esperar (o texto) chegar do Senado e ele vota imediatamente", declarou Guimarães, que disse que a vitória do governo será garantida até a noite de hoje.

Segundo Guimarães, a orientação do governo é votar contrário aos quatro destaques do PLP, que serão analisados à tarde no Senado.

O ministro da SRI disse que esses destaques são inaceitáveis porque alteram a espinha dorsal do corte de gastos proposto pelo ministro do Planejamento, Bruno Moretti.

Para Guimarães, o governo tem votos suficientes para derrubar todas as emendas feitas ao texto.

O ministro da SRI afirmou também que o ministro Moretti estará presencialmente no Senado para atender às lideranças partidárias e negociar alguma das emendas ao PLP do Ajuste Fiscal.

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