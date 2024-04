Gustavo Dubeux inaugura série de encontros e fala sobre a sua história para outros empresários

A- A+

O sócio-fundador e membro do Conselho de Administração da Moura Dubeux, Gustavo Dubeux, estreou, ontem (24), a série de palestras “Trajetória Empresarial – Histórias que Inspiram”, uma iniciativa do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (IBEF-PE).

O evento, que aconteceu no Mar Hotel Conventions, contou com uma plateia de mais de 80 empresários locais. O presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro, foi representado pelo diretor Operacional da Folha, José Américo Góis. O evento também contou com a presença do diretor de Controladoria do Grupo EQM, Ricardo Chaves.

Em sua palestra, Gustavo Dubeux abordou a carreira profissional desde que terminou a graduação em engenharia civil, pela Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), e partiu para o setor de construção com os irmãos Aloízio e Marcos.

Ele revelou, inclusive, os investimentos paralelos antes da consolidação da construtora: uma barbearia e um posto de gasolina, ambos bem-sucedidos. No setor de combustíveis, por exemplo, os irmãos chegaram a ter uma rede com 13 postos que, por uma decisão estratégica, foi vendida para se dedicarem exclusivamente à construção civil.

Com isso, compraram os melhores terrenos da cidade para construírem edifícios comerciais, mas antes disso já haviam apostado em dois projetos residenciais também bem-sucedidos. “A partir do terceiro (empreendimento), a empresa começou a ser reconhecida por ter apartamentos de melhor padrão e bem construídos. E aí seguimos para a Avenida Boa Viagem, onde, na época, os apartamentos eram oferecidos por US$ 1 milhão, e a gente ofereceu (os nossos) por preços bastante convidativos”, recordou Gustavo Dubeux.

Expansão

Depois disso, começou a expansão da empresa, inclusive para outras capitais do Nordeste, como Fortaleza (CE), Natal (RN), Maceió (AL) e Salvador (BA), com a Moura Dubeux passando a ser reconhecida regionalmente. “A empresa vem desempenhando um ótimo papel, vem crescendo ano a ano em lançamentos, em vendas”, registrou.

Hoje, com quase 41 anos de atividades, a Moura Dubeux atua em sete capitais, já entregou mais de 25 mil unidades, realizou 240 projetos, tem 25% de market share do Nordeste e 4 milhões de metros quadrados construídos. “Nossa estratégia é regional, mas nossa ambição é nacional”, finalizou o empresário.

Escolha

Para José Américo Góis, “o sobrenome Dubeux é sinônimo de qualidade, serviço, entrega, além de uma grande capacidade de trabalho. Esse nome foi construído ao longo de décadas com trabalho, capacidade e, repito, com entrega”.

O executivo lembrou, ainda, da longa amizade de Dubeux com Eduardo Monteiro e da honra de representar o presidente do Grupo EQM no evento. “A gente está vindo prestar uma homenagem e dar um abraço no presidente Gustavo, porque Dr. Eduardo não pôde vir. Então, o represento com muita alegria e muita honra”, explicou.

Ao explicar a ideia do Trajetória Empresarial, o presidente da ABEF-PE, José Emílio Calado, disse que a finalidade é privilegiar os empresários de Pernambuco. Também contou porque Dubeux foi o escolhido para a estréia. “O empresário pernambucano tem muito a contar da história dele: o que fez, os desafios que encontrou, como superou, e a história da Moura Dubeux é excelente, sensacional”, justificou.

