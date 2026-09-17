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Auxílio Há 17 dias, governo descartava reajuste no Bolsa Família no Orçamento de 2027 Valor do benefício não era reajustado desde março de 2023, quando foi relançado pelo governo Lula no âmbito da Medida Provisória 1.164/2023

Anunciado nesta quinta-feira, 17, pelo governo federal, o reajuste de 15% do Bolsa Família não estava previsto no Projeto de Lei Orçamentária de 2027 (PLOA). Há 17 dias, durante a coletiva de imprensa para comentar o PLOA de 2027, o governo descartou reajuste no benefício social. Na ocasião, o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, afirmou que não havia previsão de reajuste para o Bolsa Família e que o PLOA não tratava do tema.

À imprensa, na ocasião, Moretti negou a previsão de reajuste no benefício social. "O Orçamento não trata de reajuste, ele trata de um montante global relativo ao Bolsa Família", afirmou em 31 de agosto. A previsão com o programa para o ano que vem é de R$ 157,1 bilhões.

"Não tem previsão de reajuste. O PLOA também não trata dessa matéria", acrescentou o ministro na ocasião.

Nesta quinta-feira (17), durante o anúncio de reajuste do benefício, Moretti afirmou que custo do reajuste é de R$ 5,8 bilhões neste ano, a partir de outubro, e de R$ 22 bilhões em 2027.

Segundo o ministro, todo o impacto seria absorvido pelo espaço fiscal existente em ambos os exercícios. Ele destacou que o reajuste é autorizado em lei.

O valor do benefício do Bolsa Família não era reajustado desde março de 2023, quando foi relançado pelo governo Lula no âmbito da Medida Provisória 1.164/2023. A mudança ocorre a 17 dias do primeiro turno eleitoral.

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