Há 3 meses levei a Lula os nomes de Tiago Cavalcanti e Guilherme Mello para o BC, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou na manhã desta terça-feira, 3, que fez a indicação de Guilherme Mello e Tiago Cavalcanti para duas cadeiras na diretoria do Banco Central. Em entrevista à Rádio Bandnews, ele disse que os nomes foram encaminhados ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva há três meses.

Haddad classificou como "muito ruim" o vazamento de indicação para a cúpula da autoridade monetária, antes da decisão de Lula. "Posso atestar que Lula ainda não convidou ninguém", afirmou o ministro, dizendo que o presidente é zeloso com cargos que preveem mandato, como no Banco Central.

Há três semanas o presidente Lula voltou ao assunto, mas ainda haverá uma reunião para tratar diretamente das indicações, informou Haddad. Sobre os nomes, o ministro da Fazenda ressaltou o currículo de ambos.

Tiago Cavalcanti é professor titular de Economia e membro do Trinity College da Universidade de Cambridge e já vinha circulando como possível indicado, como antecipou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. O economista e sociólogo Guilherme Mello é atual secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda.



