Eletrobras "Há distorção em área nevrálgica para a nação", diz Padilha sobre voto da União na Eletrobras Governo federal tem questionado lei da privatização da empresa no STF e pleiteia maior poder de voto

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, voltou a defender, nesta segunda-feira (15), o direito do governo federal de questionar a proporcionalidade de votos no conselho da Eletrobras.

A uma plateia formada por empresários e investidores em São Paulo, ele disse que há uma distorção numa área "muito nevrálgica" para o país.

— Esse modelo de corporação (em que nenhum acionista tem o controle efetivo da companhia) não dá o direito ao governo de 10% de participação de voto (na Eletrobras). Ele possibilita o governo ter um candidato numa chapa inscrita para poder ter, no máximo, um representante no conselho. Pode até não ter nenhum. O que o governo questiona é uma proporcionalidade de participação. O governo já tem o poder regulatório, mas há incompreensão de que há uma distorção numa área muito nevrálgica para a nação —afirmou o ministro em evento promovido pelo grupo Esfera Brasil.

Alexandre Silveira argumentou que o governo buscou o caminho "institucional correto no estado democrático de direito" e que tem o mesmo direito que o privado de fazer questionamentos ou sanar dúvidas. Ele ainda ressaltou que a reestatização da empresa não está em pauta.

— O tempo todo eu disse que o meu papel como ministro de Minas Energia, de quem quer manter as coisas funcionando e precisa avançar nos investimentos, era cobrar da atual Eletrobras, no modelo que ela tem, o plano de investimentos, as respostas tão prementes que ela deve à nação brasileira — discursou ele à plateia de empresários.

Silveira voltou a dizer que não está em pauta uma eventual reestatização da empresa de energia.

— Eu compreendo, até então, que esse debate (sobre reestatizar) foi vencido quando o governo decidiu o segundo caminho, que era ter uma participação efetiva — declarou.

O governo, por meio da Advocacia-Geral da União (AGU), entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) para aumentar o seu poder de voto na empresa. Uma das regras da privatização realizada no ano passado foi justamente limitar a participação de voto dos acionistas a 10%.

O presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), ministro Bruno Dantas, também participou do evento e afirmou que se uma "inconstitucionalidade chapada" fosse detectada, "certamente o Supremo Tribunal Federal já teria suspendido a lei".

