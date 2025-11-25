A- A+

SUCESSÃO Há grande probabilidade de Trump anunciar novo presidente do Fed antes do Natal, diz secretário Segundo Bessent, há cinco fortes candidatos para o cargo

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou, em entrevista para a CNBC nesta terça-feira, 25, que o presidente norte-americano, Donald Trump, pode anunciar o novo presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central do país) - que sucederá Jerome Powell -, antes do Natal deste ano.

Segundo ele, há cinco fortes candidatos para o cargo, e a última entrevista do segundo turno acontecerá nesta terça.

Bessent defendeu que é hora de o BC norte-americano passar a ter um "papel secundário", sendo responsável apenas por estabelecer a política monetária do país e trabalhar pelos americanos.

Em relação ao atual nível dos juros, o secretário avaliou que os diretores do Fed parecem estar inclinados a reduzir as taxas de juros na reunião de dezembro e reiterou que o shutdown reduziu o Produto Interno Bruto (PIB) do país em 1,5%, representando um impacto de pelo menos US$ 11 bilhões.

China

O secretário disse que os EUA e a China "sempre serão rivais", o que, na avaliação dele, "é natural". No entanto, o representante americano afirmou que os dois países concordaram em trabalhar juntos pela paz em meio à guerra na Ucrânia e que podem trabalhar juntos em outras questões, sem fornecer maiores detalhes.

"O presidente dos EUA, Donald Trump, que realizou a ligação para o presidente chinês, Xi Jinping, 30 dias após o encontro na Coreia do Sul", mencionou. "A relação com a China está em um bom lugar, mas a posição dos EUA sobre Taiwan não mudou", acrescentou.

Segundo Bessent, os chineses estão "dentro do cronograma" para as compras de soja. Ainda sobre a relação entre as duas principais potências econômicas, ele afirmou que podem ocorrer quatro reuniões entre Trump e Xi no próximo ano e que o republicano pode comparecer à Cúpula da Apec em Shenzhen em novembro de 2026.

