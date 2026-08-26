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Negócios Habib's pede recuperação judicial, com passivo de R$ 265 milhões Pedido foi aceito pela Justiça de São Paulo, grupo é dono também do Ragazzo e da churrascaria Tendall

O grupo Gennius, dono das redes Habib’s e Ragazzo, entrou com pedido de rcuperação na última segunda-feira, dia 24, no Tribunal de Justiça de São Paulo.

Em julho passado, a rede de fast-food já tinha conseguido na Justiça uma proteção contra a cobrança de credores.

O grupo declarou dívidas de R$ 265 milhões e teve o pedido deferido pelo juiz Jomar Juarez Amorim, da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível de São Paulo.

O grupo tem ainda sob sua administração as churrascarias Tendall Grill.

No pedido, o valor total da dívida é de R$ 265.207.959,83, mas o grupo apontou que possui um endividamento bancário que supera os R$ 300 milhões.

O juiz deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando que os credores não suspendam ou interrompam a execução dos contratos vigentes sob a única justificativa do ajuizamento da recuperação judicial.

Mas indeferiu o pedido de "quebra das travas bancárias", mantendo a retenção dos recebíveis (créditos que a empresa tem a receber) e investimentos que haviam sido dados como garantia aos bancos.

O grupo argumentou à justiça que, apesar da solidez histórica de suas marcas, enfrentou nos últimos anos adversidades graves que afetaram sua estrutura de capital e liquidez.

O pedido de RJ cita os impactos da pandemia de Covid-19 (2020 a 2022), quando o grupo havia investdou na abertura de lojas físicas em shoppings e grandes centros urbanos, locais que ficaram vazios com as restrições de mobilidade.

A adoção do trabalho remoto consolidou uma queda permanente no fluxo diário de clientes nessas regiões, diz a rede.

Além disso, a mudança nos hábitos de consumo, com a popularização das plataformas de delivery (marketplaces) de restaurantes, fez com que os consumidores passassem a frequentar menos as lojas físicas, o que comprimiu as margens de lucro das unidades presenciais.

E o cenário macroeconômico, com alta dos juros poara 14% ao ano, encareceu os custos das dívidas contraídas pelo grupo no período da pandemia, estrangulando o capital de giro e gerando problemas de caixa e inadimplência com fornecedores.

Em nota, o grupo Habib’s informou que teve seu pedido de Recuperação Judicial deferido, como parte de seu processo de reestruturação financeira, com o objetivo de preservar a sustentabilidade e a evolução do negócio no longo prazo.

"As operações seguem funcionando normalmente, mantendo o atendimento aos clientes, a rotina e a qualidade de suas unidades. A companhia segue comprometida com a força de suas marcas, a evolução de seu negócio e a continuidade de uma história construída ao lado de milhões de brasileiros", diz o texto.

Com 37 anos de existência, o Habib’s tornou-se uma das maiores redes nacionais de fast food. Fundada na capital paulista, a marca tinha como lema "democratizar o acesso a refeições rápidas, aliando qualidade de cardápio a uma política de preços bastante competitivos".

O Habib's criou campanhas promocionais icônicas, que marcaram gerações, como as Bib’sfihas por R$ 0,10 nos anos 1990 e 2000 e as mais recentes coxinhas por R$ 1,99.

Atualmente, o Habib’s está presente em 17 estados, em todas as regiões do país, com seis churrascarias Tendal, 119 lojas Habib's e 26 do Ragazzo.

Segundo o grupo, mais de 200 milhões passam por suas unbidades anulamente, e o produto carro-chefe continua sendo a Bib’sfiha. Já a churrascaria Tendall oferece um rodízio que ficou conhecido pela fartura e variedade de cortes de carnes.

No final de 2025, a marca inaugurou o Tendall Prime, no bairro nobre de Alphaville, em Barueri (São Paulo).

Assim como outras redes de varejo, como a Casas Bahia, Marabraz, que recentemente entraram com pedido de recuperação judicial, o Habib's também teve seu caixa pressionado pelas altas taxas de juros.

Mas a rede também foi afetada por mudanças de comportamento do consumidor, com o delivery oferecendo descontos agressivos, além da concorrência mais forte do setor de alimentação.

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