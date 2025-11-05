A- A+

MERCADO Habilidades em análise de dados e IA estão entre as mais procuradas nas contratações, mostra guia Em um cenário de mercado de trabalho aquecido, cresce a corrida das empresas por trabalhadores cada vez mais profissionalizados e atualizados com as novas tecnologias

O mercado de trabalho está buscando e valorizando cada vez mais profissionais que tenham habilidades com análise de dados e experiência com o uso de ferramentas de inteligência artificial (IA), como aplicações de IA generativa.

É o que mostra o Guia Salarial 2026, que é lançado nesta quarta-feira (5) pela Robert Half, consultoria global de recrutamento especializado.

O guia analisa diferentes cargos e áreas de atuação comuns em empresas, mostrando informações como a remuneração média, posições que estão em alta, segmentos que mais contratam, habilidades técnicas mais exigidas e competências que garantem salários acima da média.

Algo comum observado entre as habilidades desejadas em quase todas as áreas é a análise de dados. Essa é a expertise mais procurada nas áreas de vendas e marketing, tecnologia (com data science ou ciência de dados e gerenciamento de banco de dados), seguros (data science e machine learning ou aprendizado de máquina), além de estar listada como competência que garante salários acima da média na área de engenharia.

A inteligência artificial não fica muito atrás: a habilidade de aplicações de IA generativa é uma das mais exigidas na área de finanças e contabilidade e é uma das competências que garantem salários acima da média nas áreas de mercado financeiro e jurídico.

Conhecimentos relacionados à IA também aparecem como diferenciais na área de vendas e marketing, enquanto o cargo mais bem remunerado de tecnologia (em cargos não executivos) é o de engenheiro de inteligência artificial, com salários que variam de R$ 19.500, para profissionais em início de carreira, a R$ 27.100, para cargos sêniores.



Transformar rotinas sem substituir humano

Segundo o gerente da Robert Half, Bruno Barreto, o período da pandemia ajudou a acelerar a expansão do uso da tecnologia, que vem impactando diretamente nos empregos em diferentes áreas desde então.

"As empresas viram que a IA veio com uma tecnologia que pode ajudar e transformar todas as suas rotinas transacionais. Todas as empresas estão buscando um profissional que tenha algum conhecimento, que ajude a melhorar as suas rotinas. Então, se ele consegue trazer insights para a empresa e para o time, automatizando e melhorando essas rotinas, a empresa está ganhando mais eficiência e mais qualidade de trabalho", explica ele.

No entanto, ele deixa claro que a tecnologia vem para ajudar no trabalho, e não para substituir o emprego do ser humano, já que ainda é necessário ter alguém pensante e analítico por trás da IA.

"O humano está no centro das atenções porque, cada vez mais, ele precisa ser crítico, analítico, trazer suas qualidades técnicas para, junto com as tecnologias, conseguir uma melhor atuação para a empresa, em todas as áreas".

'Guerra de talentos'

Barreto acrescenta que, em um contexto de mercado de trabalho aquecido no Brasil, com o desemprego em mínimas históricas e o rendimento médio em seu maior patamar, é natural que haja um ganho salarial, que aparece no guia em cargos de todas as áreas pesquisadas.

Com isso, cresce o que ele chama de "guerra de talentos", uma corrida das empresas por profissionais cada vez mais profissionalizados.

"Hoje, quando tem um profissional bom participando de um processo seletivo, ele não está só em um processo, está em mais de um. Então, a gente vê essa guerra de talentos hoje, por conta dessa taxa de desemprego baixa, e isso se reflete nesse ganho real de salário, no ano contra ano, já que as empresas tem que investir mais para reter esse talento, inclusive com benefícios que os colaboradores buscam no mercado".

Ele observou ainda que a Reforma Tributária impulsionou um crescimento das contratações de profissionais de áreas contábil e fiscal nos segmentos de finanças, já que as empresas estão se preparando para se adequar às novas regras.

Além do cargo de engenheiro de inteligência artificial, na área da tecnologia, o guia mostra que as vagas mais bem remuneradas para cargos não executivos estão entre:

Controller, em finanças e contabilidade, com salários que vão de R$ 18.050 (inicial) a R$ 39.850 (sênior);

Engenheiro de aplicação/vendas, em engenharia , com salários que variam de R$ 10.000 a R$ 19.650;

Advogado empresarial em escritório, na área jurídica, com remuneração entre R$ 10.250 e R$ 16.650.

