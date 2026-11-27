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ibge Habitação perde espaço, mas segue como a maior despesa das famílias, mostra POF do IBGE Os dados integram os primeiros resultados da Pesquisa de Orçamentos Familiares 2024-2025

A habitação teve a maior redução de participação no orçamento doméstico brasileiro nos últimos anos, caindo de 27,9% para 24,9% da despesa total das famílias. Apesar da queda de 3,0 pontos porcentuais, a moradia permaneceu isolada no topo como o maior gasto dos brasileiros. Em contrapartida, a assistência à saúde destacou-se pela maior expansão, avançando de 8,0% para 9,6% da despesa total.

Os dados integram os primeiros resultados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2024-2025, elaborada e divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O estudo traz um panorama atualizado da composição do orçamento dos domicílios e permite acompanhar a evolução dos padrões de gasto no país em comparação com a edição realizada em 2017-2018

Considerando especificamente as despesas de consumo, que excluem impostos, dívidas e investimentos, a participação da saúde subiu de 8,0% para 10,1% (+2,1 pontos porcentuais), enquanto a da habitação passou de 36,6% para 34,4% (-2,2 pontos porcentuais).

Segundo o técnico Leonardo de Oliveira, a queda porcentual da moradia não indica recuo nos gastos nominais com habitação. "Esse é um resultado conjunto. Quando você tem uma participação maior da saúde ou da alimentação, isso significa que outras despesas se reduzem. Não é que a despesa com habitação tenha caído em termos absolutos, mas há uma redistribuição do orçamento, porque algumas categorias cresceram mais rápido."

O ganho de participação da saúde, por sua vez, pode ser explicado como reflexo do envelhecimento da população. "Na saúde, observamos dois grandes movimentos", afirmou a analista Isabel Santos.

O principal, segundo ela, é a transição demográfica acelerada. "A maior expectativa de vida faz com que pessoas idosas desenvolvam mais doenças crônicas, exigindo mais remédios e consultas. Além disso, o acesso a medicamentos gratuitos e a serviços públicos de saúde também se reflete nos dados, enquanto os planos de saúde atendem a uma parcela menor da população."

Na nova edição da pesquisa, as despesas de consumo - que englobam itens destinados a atender diretamente às necessidades das pessoas, como moradia, alimentação, transporte e saúde - passaram a responder por 79,0% da despesa total média mensal das famílias brasileiras. Isso representa R$ 6.302,76 de um orçamento total médio de R$ 7.977,43.

A alimentação também ganhou peso no orçamento familiar, elevando sua participação na despesa total de 13,1% para 14,0%. No recorte específico das despesas de consumo, o avanço foi de 17,5% para 19,6%.

O transporte apresentou ligeiro recuo na despesa total, caindo de 14,0% para 13,2%. A educação registrou pequena diminuição de participação no orçamento total, passando de 7,4% para 7,0%.

O grupo de outras despesas de consumo perdeu participação no total dos gastos, passando de 11,8% para 10,3%.

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