Hackapride 2025: Inscrições encerram amanhã. Confira como participar

As inscrições para o HackaPride 2025 abriram este ano com novos polos de atividades concentrados no interior do estado. O evento vai selecionar 40 pessoas entre desenvolvedores, designers, empresários e iniciantes para gerar propostas concretas de transformação social através da inovação.

Neste ano, o evento vai acontecer nos dias 11 a 13 de julho com o tema central “Educação inclusiva e seus impactos à comunidade LGBTQIAPN+”. A proposta é estimular a criação de soluções para fortalecer o acesso à educação de qualidade e a inclusão deste segmento, considerando especificidades e desafios.

Além disso, o HackaPride 2025 será realizado de forma simultânea em cinco cidades pernambucanas. São elas: Recife, Caruaru, Petrolina, Palmares e Pesqueira.

Para participar do evento, não é necessário ter experiência prévia em desenvolvimento tecnológico ou hackathons. Isso porque os participantes terão acesso a um bootcamp online e gratuito com o objetivo de capacitar as equipes para o desafio.

Apesar do encontro ser voltado para pessoas LGBTQ+, aliados também podem participar. Basta apresentar disposição para aprender e colaborar com ideias que podem gerar um impacto positivo.

As inscrições permanecem abertas até o dia 19 de junho no site oficial da organização através deste link.

Confira os polos presenciais confirmados:

Petrolina – SEBRAE Petrolina (Rua Antônio Tancredo Neves, 1079 – Centro)

Pesqueira – Secretaria Municipal de Educação (Avenida Coronel José Lopes, s/n – Centro), com apoio do IFPE, Prefeitura e Rede Inova Solar

Palmares – IFPE Campus Palmares (Avenida José Pretestato de Santana, s/n – Bairro Nova Palmares)

Caruaru – SENAC Caruaru (Avenida Maria José Lyra, 140 – Indianópolis), com apoio da UFPE

Recife – SEBRAE Recife (Rua Tabaiares, 360 – Ilha do Retiro)

Mais detalhes estão disponíveis no edital do HackaPride 2025

