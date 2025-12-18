A- A+

tecnologia Hackers sequestram dados de assinantes de site +18 e exigem resgate em bitcoin Grupo conhecido como Shinyhunter afirma ter roubado informações de contratantes de serviço premium da plataforma, mas ação levanta dúvidas sobre origem e atualidade dos dados vazados

Um grupo de hackers afirmou ter roubado dados de clientes do serviço premium do site de conteúdo adulto Pornhub, um dos maiores no segmento no mundo, e ameaçou divulgar as informações caso não receba um pagamento de resgate em bitcoin.

A informação foi revelada por meio de um manifesto publicado na terça-feira na página oficial do grupo de criminosos, conhecido como ShinyHunters.

Segundo os hackers, os dados estariam ligados a usuários do serviço pago do site, que oferece vídeos exclusivos e em alta definição, navegação sem anúncios e conteúdos em realidade virtual. O ShinyHunters compartilhou informações que disse pertencerem a 14 contas pagas.

Em comunicado divulgado em 12 de dezembro, o Pornhub informou ter identificado um incidente recente de cibersegurança envolvendo a Mixpanel, empresa terceirizada de análise de dados, que teria afetado um número não divulgado de usuários do Pornhub Premium.

Segundo a nota, o episódio ocorreu no ambiente da Mixpanel e envolveu um “conjunto limitado de eventos de análise de alguns usuários”. A Mixpanel, por sua vez, reconheceu um incidente de segurança em 27 de novembro, mas afirmou à Reuters que “não encontra nenhuma indicação de que esses dados tenham sido roubados a partir do nosso incidente de segurança de novembro de 2025 ou de outra forma”.

De acordo com a Mixpanel, os dados do Pornhub em seus sistemas foram acessados pela última vez em 2023 por “uma conta legítima de funcionário da empresa controladora do Pornhub”. A empresa acrescentou: “Se esses dados estão nas mãos de uma parte não autorizada, não acreditamos que isso seja resultado de um incidente de segurança na Mixpanel”.

O ShinyHunters, no entanto, sustenta que as informações estão conectadas ao caso recente envolvendo a empresa de análise, o que é negado pela Mixpanel, que afirma ter conduzido uma investigação aprofundada com especialistas externos e notificado todos os clientes afetados.

Em outro comunicado, o site pornô declarou que nenhuma senha, credencial, dado de pagamento ou documento de identificação governamental foi comprometido e que as contas afetadas foram protegidas após a detecção do acesso não autorizado. Em nota enviada ao site especializado em tecnologia Bleeping Computer, o PornHub afirmou não trabalhar com a Mixpanel desde 2021, o que reforçaria a possibilidade de que os dados sejam antigos.

